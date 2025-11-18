Desde la Casa Blanca, Donald Trump acusó a Bill Clinton de haber ido “muchas veces” a la isla de Jeffrey Epstein.

“Pero sabes quién si tenía una relación, Bill Clinton y Larry Summers, quien dirigía Harvard, estaban con él todas las noches, todos los fines de semana, vivían juntos. Fueron a su isla muchas veces. Yo nunca fui” Donald Trump

Donald Trump se vuelve a deslindar de Jeffrey Epstein y lo tacha de “pervertido enfermo” mientras que acusa que el ex presidente demócrata Bill Clinton si tuvo una relación cercana con él.

Un reportero le cuestionó a Donald Trump sobre la razón por la cual no había publicado los archivos de Jeffrey Epstein.

El presidente de Estados Unidos describió a Jeffrey Epstein como “un pervertido enfermo”, pero no perdió la oportunidad de acusar a Bill Clinton.

“No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Lo expulsé de mi club hace muchos años atrás porque me parecía un pervertido enfermo y resultó que tenía la razón” Donald Trump

De esta manera Donald Trump desvió todas las críticas que ha recibido por su relación con Jeffrey Epstein hacia Bill Clinton.

Donald Trump insiste en que no mantenía una relación cercana con Jeffrey Epstein

Cabe recordar que en los últimos meses ha cobrado fuerza la exigencia de la liberación de los llamados “archivos de Epstein”.

Se trata de la colección de documentos que incluyen datos, videos, fotos, audios y registros de denuncias de abuso, así como nombres de políticos y otras figuras relevantes involucradas.

Aunque la lista no ha sido publicada, existen rumores de quiénes podrían estar involucrados, entre ellos Donald Trump.

Donald Trump y Epstein mantuvieron una relación cercana durante los años 80 hasta el 2000, así se demuestran en varias fotografías.

Sin embargo, Donald Trump ha asegurado que Jeffrey Epstein y él tuvieron una muy mala relación durante muchos años y no se encontraba enterado de sus actividades.

Donald Trump ha asegurado que no tiene nada que temer y está dispuesto a la publicación de los archivos de Epstein.

En medio de las criticas en su contra, Donald Trump pidió que se investigue la relación de Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton.

Sin embargo, en los correos electrónicos revelados se mostró a Epstein diciendo que Clinton “nunca” había estado en su isla privada, a pesar de las afirmaciones de Trump de lo contrario.