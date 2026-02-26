Hillary Clinton declaró ante el Congreso por el caso Jeffrey Epstein. En la audiencia, negó haberlo conocido o saber de sus delitos.

La exsecretaria de Estado y exprimera dama compareció a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde rechazó cualquier vínculo.

Durante su testimonio inicial, difundido en redes sociales, sostuvo que no voló en el avión de Epstein ni visitó sus propiedades.

Hillary Clinton afirmó no recordar encuentro alguno con Jeffrey Epstein y aseguró no tener información útil para la investigación legislativa en curso sobre el caso.

En su declaración, calificó el caso Epstein como una tragedia y escándalo que merece investigación exhaustiva, aunque cuestionó que el comité no cite a implicados centrales.

También acusó al comité, controlado por republicanos, de intentar distraer atención sobre el presidente Donald Trump, a quien vinculó con el magnate.

El interrogatorio se realiza en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton, un día antes de la comparecencia del expresidente Bill Clinton.

Aunque inicialmente rechazaron testificar, la amenaza de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar comparecer para explicar relaciones con Epstein.

Bill Clinton ha reconocido viajes en el avión privado del financiero a inicios de 2000 por motivos filantrópicos, pero niega conocer delitos.

Por su parte, Hillary Clinton admitió coincidir con Ghislaine Maxwell en eventos, condenada a 20 años de prisión, reiterando que no conoció a Epstein.