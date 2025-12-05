Este jueves 4 de diciembre fueron publicadas nuevas imágenes nunca antes vistas de la isla privada del empresario Jeffrey Epstein.

Las imágenes muestran detalles como habitaciones, baños y los amplios espacios entre villas que había en la isla de Jeffrey Epstein, la cual se encuentra ubicada en la zona del Caribe.

Las imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

Este día fueron difundidas imágenes inéditas que muestran la isla privada que poseía Jeffrey Epstein en un archipiélago del Caribe.

De acuerdo con la información, las fotografías fueron tomadas por autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y difundidas por integrantes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Publican nuevas imágenes nunca vistas de la isla privada de Jeffrey Epstein (US VIRGIN ISLANDS ATTORNEY GENERAL'S OFFICE / AFP / AFP)

En las imágenes se muestran parte de las habitaciones con las que cuenta la isla, lugar donde, de acuerdo con las investigaciones, habrían ocurrido gran parte de los delitos que se le imputan a Jeffrey Epstein.

Incluso, se aprecia un letrero que anunciaba a los visitantes que se encontraban en propiedad privada, el cual en la actualidad se encuentra derribado sobre las rocas de la isla.

Al interior también fueron encontradas un silla para el dentista, dentro de una habitación con máscaras, la cual habría sido utilizada como parte de la atención privada de Jeffrey Epstein o a sus víctimas.

Destaca también una fotografía en la que se observa a Jeffrey Epstein acompañado por Ghislaine Maxwell, mientras que ambos conocen al Papa Juan Pablo II.