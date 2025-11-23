A través de un comunicado, Pemex dio su postura acerca de su relación con la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch.

Esto luego de saberse que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hérnandez, directivo de Pemex, además de que el organismo mandara una felicitación a la joven por su galardón en Miss Universo 2025.

Pemex aclara su relación con Fátima Bosch (Pemex)

Pemex niega injerencia en Miss Universo 2025 y victoria de Fátima Bosch

A través de su tarjeta informativa, Pemex señala que no tiene ninguna injerencia en el certamen de Miss Universo 2025.

De igual manera, niega que exista alguna relación con la victoria de Fátima Bosch.

“Pemex aclara que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”. Pemex

La felicitación que Pemex hizo a Fátima Bosch por su victoria en Miss Universo 2025 se da en el marco del “entusiasmo popular por su triunfo”; es decir, la dependencia se sumó a la celebración.

Recordemos que tras saberse el resultado de Miss Universo 2025, Pemex publicó una felicitación a la joven mexicana debido a su triunfo, lo cual no fue tomado de buena manera por un sector de la población.

Al poco tiempo de la victoria de Fátima Bosch, se supo que es hija de un directivo de Pemex , por lo que muchos interpretaron el gesto como algo más allá de la celebración del logro de una mexicana.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 (Instagram | @fatimaboschfdz)

Miss Universo 2025 ha sido acusada de corrupción debido a Fátima Bosch y Pemex

La victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 se ha visto envuelta en una polémica de corrupción, en parte por su relación con el directivo de Pemex.

Por un lado se ha señalado que Pemex habría tenido injerencia en el certamen Miss Universo 2025, para que Fátima Bosch fuera elegida como la ganadora de este año.

Algo que como se mencionó, la dependencia ha negado rotundamente, señalando que el hecho que la joven sea hija de Bernardo Bosch Hernández.

Por otra parte, ha habido teorías que muchos medios ya sabían el resultado del certamen antes de que siquiera se llevara a cabo la gala.

Además de que se cree que los jueces le dieron la victoria a la mexicana tras la polémica sufrida donde se le insultó y abandonó una reunión; incluso, algunas concursantes como Miss Singapur creen que hubo un caso de corrupción en el resultado.