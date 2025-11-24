Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum se ríe del rumor de que compró Miss Universo 2025 para favorecer a Fátima Bosch y así crear una cortina de humo.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum consideró que es “ridículo” pensar que su gobierno intervino en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Entre risas, Claudia Sheinbaum responde al rumor de que compró Miss Universo 2025 para favorecer a Fátima Bosch

Claudia Sheinbaum no pudo evitar reírse al ser cuestionada sobre el rubor de que su Gobierno compró o intervino de alguna manera en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Esto con el objetivo de “crear una cortina de humo” y desviar la atención de los problemas que hay en México.

Entre risas, Claudia Sheinbaum consideró que era ridículo el rumor que se difundió en redes sociales donde se señaló a su Gobierno de favorecer a Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

“Ay, es hasta ridículo” Claudia Sheinbaum

De manera contundente Claudia Sheinbaum pidió a las personas a no hacer caso a este tipo de información.

“Evidentemente no, es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum negó que haya algún interés político o financiero por parte de su gobierno en la coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Claudia Sheinbaum asegura que el trabajo de Fátima Bosch tiene un gran mérito por alzar la voz en Miss Universo 2025

Tras negar la información, Claudia Sheinbaum aprovechó el momento para reenviar una felicitación a Fátima Bosch.

Claudia Sheinbaum compartió que más allá de las críticas hacia certámenes como Miss Universo 2025, se debe reconocer el trabajo de la originaria de Tabasco.

“Nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen, más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo” Claudia Sheinbaum

Para Claudia Sheinbaum, Fátima Bosch tuvo un mérito muy importante al alzar la voz cuando trataron de minimizarla.

“Ella además de tener su mérito siempre, levantó su voz y en donde trataron de minimizarla y eso tiene mucho mérito, mucho mérito” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum ya se había referido al triunfo de Fátima Bosch al señalar que era un ejemplo por ser alguien que “alza la voz ante la injusticia”.

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 se ha visto manchado por la renuncia de jueces, acusaciones de fraude y señalamientos sobre la trayectoria política de la familia de Bosch.