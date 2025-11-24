Raúl Rocha Cantú no ha dejado de responder dudas en torno al escándalo de Miss Universo 2025 que inició Omar Harfouch tras su salida como juez.

De acuerdo con el copropietario de Miss Universo, dejó que Omar Harfouch fuera parte del jurado porque le estaba “haciendo un favor a un amigo“.

“Me pidió el favor un amigo y porque tenía él [Omar Harfouch] como bandera un concierto de paz y la verdad es por eso que lo acepté”. Raúl Rocha Cantú

Raúl Rocha Cantú defiende resultado final de Miss Universo 2025

Fue en entrevista con Carlos Loret de Mola que se le cuestionó a Raúl Rocha Cantú en torno a los señalamientos que se han hecho de la última edición de Miss Universo.

Entre ellos, lo dicho por el propio Omar Harfouch, quien llamó a la mexicana Fátima Bosch “falsa ganadora”, asegurando que el padre llegó a un negocio con la organización para que ganara su hija.

Raúl Rocha Cantú (Redes Sociales)

En la entrevista, Raúl Rocha Cantú reconoció que la organización sí tiene injerencia en la decisión de quién será la próxima Miss Universo .

Sin embargo, dejó en claro que esta resolución tiene por mucho 25% de representación, mientras que todo lo demás cae en los puntajes que consigan las delegadas en las pruebas preliminares, las entrevistas y la decisión del jurado.

De esta manera, Raúl Rocha Cantú defendió la legitimidad de la organización y el resultado final de Miss Universo 2025.

En la misma línea, aseguró que todos los procesos previos a al coronación son sumamente demandantes tanto para las delegadas como para los jueces.

Debido a que suelen presentarse muchas situaciones con las más de 100 concursantes, sobre todo al momento de las entrevistas.

Siendo una en particular donde son 10 horas continúas, revelando que Omar Harfouch no daba al perfil demandante que requiere el proceso de Miss Universo.