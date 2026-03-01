La muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, provocó una ola de reacciones dentro y fuera del país tras los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos.

Ahora, la atención se centra en quién será su sucesor y cómo operará el sistema político-religioso iraní para definir al nuevo líder.

El pasado 28 de febrero se reportó el asesinato de Jameneí, así como la de miembros de su familia, poniendo fin a más de 37 años al frente del régimen iraní.

Aunque no se confirmó públicamente que hubiera designado a un heredero directo de Alí Khamenei, versiones de medios internacionales apuntan a que dejó delineado un plan de sucesión.

Muerte de Alí Jamaneí en Irán (ATTA KENARE / AFP)

¿Quién podría ser el sucesor de Alí Jameneí en Irán?

Diversos nombres han comenzado a sonar como posibles candidatos para ocupar el cargo de líder supremo de Irán.

Sin embargo, las reglas son claras: el sucesor debe ser un clérigo chiíta, conforme al principio del vilayat-e faqih (la tutela del jurista islámico), base del sistema político iraní.

Este principio establece que, en ausencia del duodécimo imán —figura central del chiismo desaparecida en el siglo IX— un jurista islámico debe ejercer la máxima autoridad política y religiosa.

Entre los nombres que se perfilan como posibles sucesores destacan:

Mojtaba Jameneí: hijo del líder supremo, clérigo de 56 años. Aunque no ha ocupado cargos públicos formales, es considerado cercano al círculo de poder. Analistas advierten que una eventual sucesión familiar podría generar tensiones internas por presunto conflicto de interés

Hassan Rouhani: expresidente de Irán, identificado como una figura más moderada dentro del sistema político iraní

Ali Larijani: político experimentado y cercano a Jameneí. Fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y excomandante de la Guardia Revolucionaria, además de desempeñar un papel relevante durante periodos de protestas internas

Según el diario estadounidense The New York Times, Jameneí habría dejado un plan de sucesión dividido en cuatro etapas, contemplando hasta cuatro posibles reemplazos para cada mando militar y gubernamental clave.

Así funciona el sistema de sucesión en Irán

De acuerdo con France 24, tras la muerte del líder supremo se activa un mecanismo constitucional que contempla un liderazgo temporal en Irán.

Actualmente, un consejo directivo provisional asume las funciones ejecutivas mientras se define al nuevo líder. Este órgano está integrado por:

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán

Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del Poder Judicial

Un miembro del Consejo de Guardianes, elegido por el Consejo de Conveniencia, organismo encargado de asesorar al líder supremo y mediar en disputas con el Parlamento

Masoud Pezeshkian (AFP)

Posteriormente, la decisión final recae en la Asamblea de Expertos, un panel compuesto por 88 clérigos chiítas elegidos por voto popular cada ocho años , cuyas candidaturas son previamente aprobadas por el Consejo de Guardianes.

Este órgano es el responsable de nombrar al nuevo líder supremo de Irán.

La sucesión de Alí Jameneí no solo marcará un cambio de liderazgo, sino que podría redefinir el rumbo político, religioso y militar de Irán en un contexto de alta tensión internacional.