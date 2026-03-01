Irán amenaza con ofensiva devastadora tras muerte de Ali Khamenei.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue escalando tras los ataque de ambas naciones este 28 de febrero.

Luego de la muerte de Ali Khamenei, Irán amenazó con el despliegue de una ofensiva devastadora contra Israel y los Estados Unidos.

De acuerdo con las élites de la Guardia Revolucionaria en Irán, la operación militar iniciará en cualquier momento.

“Las operaciones ofensivas más pesadas en la historia de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán comenzarán en breve contra las tierras ocupadas y las bases de los terroristas estadounidenses.” Guardia Revolucionaria Islámica

Por su parte, el Gobierno de Irán lanzó un comunicado en el que asegura que el “crimen” cometido por Estados Unidos e Israel “no quedará sin respuesta”.

A su vez, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC) de Irán ha mostrado un postura similar.

El SNSC considera que los ataques de Estados Unidos e Israel provocarán “un levantamiento masivo en la lucha contra los opresores del mundo.”

Además, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC) expresó que Irán y sus aliados serán “más resilientes y determinados” en su ofensiva tras los ataques sufridos hoy 28 de febrero.

Irán ataca con misiles Tel Aviv, Israel

En medio de su conflicto con Estados Unidos e Israel, Irán atacó con misiles Tel Aviv.

De acuerdo con los reportes, el impacto de un proyectil en un área residencial del barrio Gush Dan provocó la muerte una mujer, de aproximadamente 40 años, y veintiún heridos; dos en estado grave.

Así como incendios y daños. Tras el ataque autoridades realizaron labores de búsqueda de personas bajo los escombros.

Por su parte, los bomberos intentaron controlar el fuego que se generó en las inmediaciones donde ocurrió el impacto.

La mujer que murió en el ataque de Irán a Tel Aviv fue trasladada al hospital con lesiones severas, posteriormente se confirmó el deceso.

Aftermath of the Iranian missile attack that hit Tel Aviv. pic.twitter.com/mzlqjbSDWO — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026



