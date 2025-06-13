Ali Khamenei, el Ayatolá y líder supremo de Irán, murió en los ataques desplegados por Estados Unidos el 28 de febrero de 2026, según informó el presidente Donald Trump.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En sus redes sociales, el presidente aseguró que, gracias a los bombardeos “precisos” de Estados Unidos e Israel, se logró aniquilar a Ali Khamenei, a quien calificó como “una de las personas más malvadas de la historia”.

Hasta hace poco, Ali Khamenei fue el Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el cargo más alto de poder político y religioso del país, que ocupó durante más de 37 años desde 1989.

Más de 200 muertos en Irán tras ataques (Reuters)

¿Quién fue Alí Khamenei?

Alí Khamenei fue el Ayatolá y líder Supremo de Irán desde 1989 hasta su muerte en febrero de 2026, cargo al que llegó gracias a la consolidación del poder del clero chiita y el fortalecimiento de la estructura teocrática del país.

En ese puesto, mantuvo un control absoluto sobre instituciones clave, incluyendo el ejército, el poder judicial y los medios estatales, con el fin de asegurar la continuidad del régimen islámico.

Bajo su liderazgo, Irán desarrolló un riguroso programa nuclear y apoyó a grupos aliados como Hezbollah y Hamas, mientras mantenía presencia iraní en Siria, Irak y Yemen mediante respaldo militar.

Su gobierno fue blanco de críticas luego de reprimir movimientos opositores y protestas populares, principalmente las movilizaciones que comenzaron a favor de los derechos de las mujeres

En el ámbito económico, impulsó la resistencia a las sanciones occidentales, pues promovió la autosuficiencia nacional, aunque la crisis económica y el descontento social han generado tensiones internas.

Alí Khamenei (Vahid Salemi / AP)

¿Qué edad tenía Alí Khamenei?

El Ayatolá y líder supremo de Irán nació el 19 de abril de 1939, por lo que Alí Khamenei tenía 86 años de edad al momento de morir en el bombardeo de Estados Unidos e Israel.

¿Quién era la esposa de Alí Khamenei?

En los registros del gobierno iraní se establece que Alí Khamenei estaba casado desde el año de 1964 con Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, quién ha mantenido un perfil discreto y no ha participado activamente en política.

Esposa de Alí Khamenei (Wikipedia)

¿Cuántos hijos tenía Alí Khamenei?

De acuerdo con información pública, Alí Khamenei engendró a 6 hijos, quienes tienen estos nombres:

Mostafa

Mojtaba

Masoud

Meysam

Hoda

Boshra

¿Qué estudió Alí Khamenei?

En lo que respecta a la formación académica que Alí Khamenei desarrolló, la información del régimen iraní refiere que el Ayatolá y líder supremo de la nación, estudió lo siguiente:

Teología en Najaf, Irak

Estudios religiosos en la madrasa de Qom, donde fue discípulo del ayatolá Jomeini

Aprendió árabe y azerí

Alí Khamenei (AP)

¿En qué trabajó Alí Khamenei?

En cuanto a la experiencia laboral de Alí Khamenei, los datos indican que se limitó al servicio público, toda vez que se expone que el líder supremo de Irán trabajó en los siguientes cargos:

Líder Supremo de Irán (desde 1989)

Presidente de Irán (1981-1989)

Viceministro de Defensa (1979)

Comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución (1979)

Diputado por Teherán en la Asamblea Consultiva (1980)

Secretario General del Partido de la República Islámica (1981)

Miembro del Consejo Supremo de la Revolución Cultural

Profesor de teología en seminarios religiosos

Ali Khamenei, líder supremo de Irán, murió tras ataques de Estados Unidos

En sus redes sociales, Donald Trump aseguró que Ali Khamenei, líder supremo de Irán, murió tras los ataques que Estados Unidos e Israel desplegaron el 28 de febrero de 2026.

Según señaló, este hecho fue un acto de justicia para el pueblo de Irán, para los estadounidenses y para aquellas personas de todo el mundo que han sido, según dijo, asesinados o mutilados por Ali Khameni y su ejército.

“No pudo evitar nuestros sistemas de inteligencia y de seguimiento altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no había nada que él o los otros líderes que han muerto junto a él pudieran hacer” Donald Trump

Donald Trump también advirtió que, con el objetivo de “traer paz a Medio Oriente y el mundo”, los bombardeos -que llamó “intensos y precisos”-continuarán sin interrupción durante toda la semana.

Solo durante su primer ataque, el Gobierno de Irán informó sobre la muerte de 201 personas, de las cuales al menos 85, sobre todo niñas, perdieron la vida en la escuela primaria femenil de la ciudad sureña de Minab.

Alí Khamenei, está muerto, confirma Donald Trump (Captura de pantalla)

Alí Khamenei, Ayatolá y líder supremo de Irán, prometió venganza contra Israel

En vida, Alí Khamenei prometió una venganza dolorosa contra Israel tras los ataques aéreos que impactaron instalaciones militares y nucleares en Teherán, asegurando que el régimen sionista enfrentará un destino amargo.

El Ayatolá y líder supremo de Irán declaró que la agresión israelí no quedará sin respuesta, pues ordenó represalias proporcionales al crimen cometido, mientras la Guardia Revolucionaria se prepara para una ofensiva estratégica.

Ante las diversas bajas en la cúpula militar, Alí Khamenei designó nuevos comandantes con el fin de fortalecer la estructura de defensa iraní y con lo que aseguró que el país está listo para una guerra prolongada.

Asimismo, denunció la hipocresía occidental, pues señaló que las naciones que proclaman defender los derechos humanos ignoran las acciones de Israel, justificando así su derecho a la venganza.