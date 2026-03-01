Ali Khamenei, líder supremo de Irán, murió tras los ataques que Estados Unidos e Israel desplegaron el sábado 28 de febrero, confirmaron medios iranies.

“El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Jamenei, fue martirizado en un ataque israelí-estadounidense el sábado” IRNA

La noticia fue confirmada por medios como la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), momentos después de que el presidente Donald Trump informara sobre la muerte de Ali Khamenei.

De acuerdo con los reportes, el líder supremo de Irán habría muerto junto a su hija y nieto al interior de un complejo de Teherán tras el ataque de Estados Unidos e Irán. Por este hecho, se declararon 40 días de luto en el país.

Líder Supremo de Irán (Especial)

Declaran 40 días de luto por muerte de Ali Khamenei en ataques de Estados Unidos e Israel

Aunque en un primer momento las autoridades negaron que el Ayatolá hubiera muerto, la agencia de noticias estatal Mehr confirmó la muerte de Ali Khamenei a los 86 años en la operación estadunidense-israelí.

“Este gran erudito y luchador dedicó su vida a la elevación de Irán y del islam, y, si Dios quiere, está unido al Imán y Maestro de los Mártires” Mehr

Asimismo, se dio a conocer que en Irán se han declarado 40 días de luto tras la muerte de Ali Khamenei en el ataque, el cual, de acuerdo con reportes, también cobró la vida de cuatro familiares.

Horas antes de la confirmación de medios iranies, Donald Trump había anunciado la muerte del líder supremo de Irán. “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, dijo.

“Esto no sólo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sanguinarios” Donald Trump

Donald Trump (Kenny HOLSTON / POOL / AFP / AFP)

Mueren la hija y nieto de Ali Khamenei en ataque de Estados Unidos e Israel

Además de Ali Khamenei, también se informó sobre la muerte de la hija, nieto y yerno del líder supremo de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, según ha informado la agencia semioficial de noticias Fars.

Los reportes refieren que al menos cuatro familiares de Ali Khamenei murieron, pues una de las nueras del Ayatolá también perdió la vida en este despliegue ofensivo.