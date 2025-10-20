El Embajador de Japón en México, Kozo Honsei, anunció que la “Tierra del Sol Naciente” brindará ayuda de emergencia a territorio mexicano tras las inundaciones que azotaron al país.

Mediante un comunicado difundido el lunes 20 de octubre de 2025, se informó que las autoridades japonesas autorizaron el envío de ayuda de emergencia a 5 estados de México que resultaron con afectaciones:

Puebla Veracruz Hidalgo San Luis Potosí Querétaro

El último informe del Gobierno de México indica que 76 personas murieron debido a las lluvias extraordinarias e inundaciones, mientras que 48 más permanecen como no localizadas.

Inundación en Poza Rica, Veracruz, al 17 de octubre de 2025 (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Japón enviará ayuda de emergencia a las víctimas de inundaciones en 5 estados de México

El Embajador de Japón en México, Kozo Honsei, expresó sus buenos deseos para que las víctimas de las inundaciones encuentren pronto alivio y se recuperen; “México y Japón, amigos en la adversidad”, dijo.

La ayuda de emergencia a México por las inundaciones, que incluye artículos de higiene, se realizará a través de la Agencia de Cooperación Internacional (JICA) de acuerdo con la solicitud de su Gobierno.

“Teniendo en cuenta la perspectiva humanitaria y las estrechas relaciones amistosas con los Estados Unidos Mexicanos, Japón ha decidido proporcionar ayuda de emergencia para apoyar a los afectados por el desastre” Embajada de Japón en México

Las inundaciones que han dejado millones de pesos en pérdidas y más de 70 mil familias afectadas, han provocado hasta ahora:

Veracruz: 34 muertos y 14 no localizados

Hidalgo; 22 muertos y 20 desaparecidos

Puebla: 19 muertos y 5 desaparecidos

Querétaro: 1 muerto