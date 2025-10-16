Esteban Moctezuma respondió al congresista republicano Carlos A. Giménez, luego de que éste afirmara que el gobierno mexicano debería ser tratado como un “paria” debido a su cercanía con Cuba y Venezuela.

“Sugerir que México debería ser tratado como un paria contradice esa estrecha cooperación. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos...Nuestra cooperación se extiende más allá del comercio: también abarca la educación, la seguridad, la cultura y la migración, beneficiando a los ciudadanos de ambas naciones” Esteban Moctezuma. Embajador de México en Estados Unidos

El embajador de México en Estados Unidos señaló que tratar a México como un paria contradice la cooperación histórica entre ambos países.

Moctezuma recordó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un comercio que alcanzó 860 mil millones de dólares en 2024, y que este año se consolidará como el primer destino de las exportaciones estadounidenses.

El pronunciamiento de Moctezuma refuerza la importancia de mantener un diálogo respetuoso y constructivo en la relación bilateral, priorizando la cooperación económica y estratégica entre México y Estados Unidos.

Desde Estados Unidos señalan a México de “oxigenar” a Cuba y Venezuela

El congresista republicano Carlos A. Giménez calificó como “patético” el accionar de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que estaría “oxigenando a la dictadura asesina en Cuba”.

Giménez afirmó que Sheinbaum “está ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región”, por lo que, en su opinión, México debería recibir el mismo trato que Estados Unidos otorga a Cuba y Venezuela.

El congresista acompañó sus declaraciones con una fotografía de Claudia Sheinbaum junto a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, tomada en octubre de 2024 durante la toma de protesta de la mandataria mexicana.

Esteban Moctezuma responde a republicanos en Estados Unidos: México actúa con principios de política exterior

Esteban Moctezuma salió en defensa de la presidenta y dijo que México actúa con base en principios tradicionales de política exterior fijados en la Constitución.

Además, dijo que ambos comparte el compromiso común del desarrollo de la región, por lo que se requiere más diálogo.

Agregó que la cooperación no solo es en comercio sino en:

Educación

Seguridad

Cultura

Migración

Esteban Moctezuma dijo que se pondrá en contacto con el congresista para iniciar dialogo ya que ello es más importante que declaraciones aisladas en redes sociales.