Tras anunciarse que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado de 58 años de edad ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, Claudia Sheinbaum no se pronunció al respecto.

Pues durante su conferencia en la Mañanera, Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, evitó pronunciarse sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 de María Corina y se limitó a dar un breve comentario.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 de María Corina Machado?

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 tras su lucha contra el régimen venezolano; sin embargo, la presidenta de México, Claudía Sheinbaum, evitó pronunciarse al respecto:

“Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución, y me quedaría hasta ahí en el comentario” Claudia Sheinbaum

Este breve comentario sobre el reconocimiento hacia María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025, lo realizó Claudia Sheinbaum tras ser cuestionada sobre su opinión después de que la opositora de derecha ganara la presea a Donald Trump.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to…

Cabe recordar que el Premio Nobel de la Paz, exige tres condiciones establecidas en el testamento de Alfred Nobel para que alguien gane este reconocimiento:

Desarme Congresos de paz Fraternidad entre las naciones

En ese sentido, el Comité del Nobel reconoció que la lucha de María Corina Machado contra el régimen de Nicolás Maduro, ha unido a la oposición de Venezuela.

Además no ha titubeado en resistir a la militarización de su país y ha mantenido firme su apoyo para una transición pacífica al verse obligada a vivir en clandestinidad.

Pues pese a tener amenazas en su contra que atentan contra su vida, ella ha permanecido en Venezuela, lo cual ha inspirado a millones de personas contra del Partido Socialista Unido de Venezuela.