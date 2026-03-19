El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su total rechazo a los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron en contra de instalaciones de producción de gas en Irán.

“A todos nos conviene implementar sin demora una moratoria sobre los ataques dirigidos contra la infraestructura civil” Emmanuel Macron

En redes sociales informó que por los hechos del 18 de marzo, habló con los mandatarios de Estados Unidos y Catar para abordar los ataques que lanzó Israel y a los que Irán respondió.

Pese a que no ahondó en detalles sobre las conversaciones, expuso que lo más conveniente es poner en marcha una moratoria para evitar más acciones que afecten las instalaciones en cuestión.

Macron reprueba ataques a infraestructuras civiles en Irán

El 18 de marzo de 2026, fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos, lanzaron un bombardeo contra el yacimiento iraní de South Pars y, en respuesta, Irán atacó instalaciones energéticas de Catar.

Sobre lo ocurrido, se reportó que en la agresión que ha encendido las alertas fueron destruidos tanques de gas y partes de una refinería, hecho que Emmanuel Macron reprobó de inmediato.

“Acabo de hablar con el Emir de Qatar y el Presidente Trump tras los ataques que tuvieron lugar hoy contra instalaciones de producción de gas en Irán y Qatar” Emnanuel Macron

Emmanuel Macron pide frenar ataques a infraestructura civil de Irán (@EmmanuelMacron/X)

En el mensaje que difundió en X, el presidente francés refirió que tras los bombardeos se comunicó con el emir de Catar Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En las llamadas con sus homólogos habría planteado la necesidad de frenar ese tipo de agresiones que se han dirigido a las infraestructuras civiles, pues podrían generar afectaciones mayores.

Sobre ello, Macron resaltó que para todos es conveniente imponer una moratoria que evite más ataques de esa naturaleza, en especial contra la infraestructura energética e hídrica.

Macron llama a proteger a civiles ante ataques contra Irán

Al expresar su rechazo contundente a los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra infraestructuras civiles en Irán, Emmanuel Macron también pidió priorizar el bienestar civil.

En el mismo mensaje, el presidente de Francia indicó que lo más importante es establecer acciones, como una moratoria o veda que brinde protección a la población civil que pueda resultar afectada.

En ese sentido, Marcon apuntó que para tal motivo es necesario cuidar la infraestructura que provea los servicios básicos a la población, en referencia al suministro energético e hídrico.