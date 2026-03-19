Donald Trump aseguró que Israel atacó el campo de gas de Irán, South Pars, sin el conocimiento de Estados Unidos.
De acuerdo con el presidente estadounidense, Israel se encuentra “enfurecido” con Irán por lo que realizó este ataque violento sin que participara ningún otro país en esto.
Por el ataque aéreo a su campo de gas natural, Irán respondió con un bombardeo a una planta de gas natural licuado de Qatar, Rass Laffan.
Irán no sabía que Estados Unidos y Qatar no participaron en ataque a capo de gas, asegura Trump
Sin embargo, resaltó que ni Estados Unidos ni Qatar participaron en el ataque al campo de gas natural más grande del mundo, que, según el mandatario, solo resultó con una “pequeña parte de la instalación” dañada.
Asimismo, destacó que “lamentablemente”, Irán no sabía que Estados Unidos y Qatar no participaron en dicho acto, lo que lo llevó a atacar una planta de gas natural licuado conocida como Rass Laffan.
“Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir. Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y atacó injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado (GNL) de Qatar”Donald Trump
Estados Unidos amenaza a Irán; destruirá campo si continúa con ataques a “países inocentes”
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos resaltó que Israel no volverá a atacar al mayor campo de gas del mundo, “a menos que irán decida atacar a un país inocente, en este caso, Qatar”.
“En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el campo de gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vista en Irán”Donald Trump
Estos ataques podrían significar la mayor crisis energética para los países involucrados, así como para Europa, pues varios países obtienen cerca del 20% de su energía a través de South Pars y Rass Laffan.