En un mensaje dirigido a medios, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió el jueves 19 de marzo sobre una posible invasión terrestre en Irán para derrocar al régimen de los ayatolás.

“No se pueden hacer revoluciones desde el aire. Eso es cierto. No se puede hacer solo desde el aire, se pueden hacer muchas cosas desde el aire... Pero también tiene que haber un componente terrestre” Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Aunque Benjamin Netanyahu advirtió que existen “muchas posibilidades para un componente terrestre”, el primer ministro no reveló cómo se llevarían a cabo esos operativos en Irán.

Benjamín Netanyahu (SARAH YENESEL / EFE / EPA / EFE)

Israel intensifica amenazas sobre cambiar el gobierno de Irán

Durante su rueda de prensa en Jerusalén, Benjamin Netanyahu enfatizó que uno de los objetivos de la guerra conjunta con Estados Unidos es “crear las condiciones” para que el pueblo iraní recupere el control de su destino.

Los comentarios de Netanyahu serían en alusión a los intereses de Israel para cambiar el gobierno de la república islámica, con el cual ha protagonizado un fuerte intercambios de misiles en las últimas semanas.

Cuestionado por la prensa, Benjamin Netanyahu aseguró que hay “mucha tensión” y “fisuras” entre los altos cargos del régimen tras el asesinato de Alí Jamenei.

Asimismo, sostuvo que, tras veinte días desde que iniciaron las ofensivas, Irán ya ha perdido la capacidad de enriquecer uranio y de producir misiles balísticos, situación que los pone en desventaja.

Netanyahu: Israel no quiere dividir a Irán sino liberarlo “del yugo de la tiranía” (Yazmín Betancourt/SDPnoticias )

Gobierno de los ayatolas no continuará: advierte Netanyahu

“Vamos a golpearles una y otra vez”, advirtió Benjamin Netanyahu a los ayatolás, al mismo tiempo que afirmó que la “autoridad y el control” que tenía el anterior líder supremo “no se va a trasladar a nadie”.

Sobre ese punto, Netanyahu comentó que solo el pueblo iraní tiene la capacidad de poner fin al anterior régimen; “¿Está garantizado el cambio de gobierno? No. Depende del pueblo iraní”, dijo.