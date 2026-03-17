Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, murió durante un ataque aéreo conjunto de Israel y Estados Unidos en Teherán, confirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional mediante un comunicado.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y afirmamos que no olvidaremos la venganza del gran mártir y del resto de los mártires de la Sagrada Defensa.” Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

En el ataque también fallecieron su hijo Morteza Larijani y el jefe de su oficina, Alireza Bayat.

El hecho ocurre semanas después del asesinato del exlíder supremo Ali Khamenei, en medio de la guerra declarada contra Irán. La ofensiva marca un nuevo episodio de tensión en Medio Oriente.

Ali Larijani murió durante una visita a su hija en Teherán

De acuerdo con la agencia de noticias Far, Ali Larijani fue blanco de un ataque de aviones de combate del régimen estadounidense y sionista mientras se encontraba en la casa de su hija, ubicada en el distrito de Pardis, al este de Teherán.

Propiamente, Israel dio a conocer su asesinato:

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche” Israel Katz.Ministro de Defensa de Israel

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (Tomada de video)

La muerte de Larijani se convierte en la más destacada tras el asesinato del exlíder supremo, Ali Khamenei, que tuvo lugar el pasado 28 de febrero, día en el que Israel y Estados Unidos concretaron su alianza iniciando una guerra contra Irán.

La amenazas se hicieron reales, días antes, la administración de Donald Trump, ofreció una recompensa millonaria por su captura, inevitablemente esto alimentó la tensión en Medio Oriente.

Al secretario de Seguridad Nacional iraní poco le importó, tan es así que un día antes publicó un escrito criticando a los países del Golfo no por brindar su apoyo a Irán y en su lugar se alinearan con Israel y Estados Unidos.