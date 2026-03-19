South Pars, el yacimiento de gas natural más grande del mundo recibió ataques aéreos realizados por Israel.
Esta reserva, que abastece cerca del 70% del gas natural de Irán, resultó en el incendio de varias partes del yacimiento.
Como respuesta, el gobierno iraní decidió atacar Rass Laffan, yacimiento de gas en Qatar; Donald Trump señaló que el ataque al campo de gas de Irán fue únicamente responsabilidad de Israel.
Israel bombardea el mayor campo de gas del mundo; Trump se deslinda de ataque a South Pars
Israel bombardeó por la noche el mayor campo de gas natural del mundo, South Pars-North Fome.
Irán informó que el ataque aéreo resultó en el incendio de varias zonas del yacimiento, esto confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que “una pequeña parte de la instalación resultó dañada”.
Este yacimiento, conocido como el mayor campo de gas en el mundo, es explotado tanto por Irán como por Qatar:
Por este ataque, Irán respondió con un ofensiva contra otro yacimiento en Qatar, Rass Laffan, conocido como el mayor complejo y puerto de exportación de gas natural licuado en el mundo.
De acuerdo con Qatar Energy, la empresa energética de dicho país, se reportaron “daños considerables” por estos ataques que generaron incendios que ya han sido controlados.
Por su parte, Estados Unidos reafirmó que ni Estados Unidos ni Qatar participaron en el ataque a South Pars, “lamentablemente, Irán desconocía esto”.
Estados Unidos amenaza con destruir South Pars si Irán continúa con ataques a “países inocentes”
Donald Trump informó a través de su red social, Truth Social, que Israel fue quien “atacó violentamente” la importantes instalación de gas natural de Irán, South Pars, sin el conocimiento de Estados Unidos.
Asimismo, aseguró que Qatar, quien resultó afectado por un ataque reactivo, tampoco participó en el ataque y lamentó que Irán no estuviera enterado de dicha información.
En este sentido, el presidente de Estados Unidos resaltó que Israel no volverá a atacar al mayor campo de gas del mundo, “a menos que irán decida atacar a un país inocente, en este caso, Qatar”.
“En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el campo de gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vista en Irán”Donald Trump
Estos ataques podrían significar la mayor crisis energética para los países involucrados, así como para Europa, pues varios países obtienen cerca del 20% de su energía a través de South Pars y Rass Laffan.