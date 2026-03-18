El gobierno de Israel aseguró que ha matado al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, este 18 de marzo.

De acuerdo con el ministro de Defensa isreaelí, Israel Katz, el ejército de su país “eliminó” al ministro de Inteligencia de Irán.

Este abatimiento se suma al de otra figuras importantes de Irán como:

Gholam Reza Soleimani, comandante de la fuerza voluntaria Basij y la Guardia Revolucionaria

Ali Larijani, jefe de seguridad de Irán

Israel anuncia muerte de Esmail Khatib; Irán no ha confirmado el abatimiento

La muerte de Esmail Khatib fue confirmada por el Ministerio de Defensa, así como por el ejército de Israel este miércoles 18 de marzo de 2026.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán, murió en Teherán, luego de un “alcance selectivo”.

A pesar de que Israel ha asegurado que mató a otra figura de mando, Irán no ha confirmado el abatimiento.

De acuerdo con la Fuerza de Defensa de Israel, el ministro de Inteligencia “lideró actividades terroristas contra israelíes y estadounidenses en todo el mundo” y estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión.

Por otra parte, Israel señaló a Esmail Khatib fue señalado como el responsable de “actividades cibernéticas maliciosas” contra páginas web del gobierno albanés, así como de la filtración de documentos de dicho gobierno.

Israel asegura que mató al responsable de violaciones a derechos humanos

Por otra parte, el gobierno de Irán señaló que el ministro de Inteligencia, asesinado en un ataque directo, era el responsable de “graves violaciones de los derechos humanos”.

Según Israel Katz, Esmail Khatib se dedicó a perseguir a las personas que denunciaban abusos y violaciones a los derechos humanos pues sometía a detenidos a torturas.