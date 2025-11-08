Emmanuel Macron, integrante del Partido Político Renacimiento, es el actual presidente de Francia.

Ocupa dicho cargo desde el año 2017, cuando ganó la segunda vuelta de las elecciones francesas con más del 66% de los votos, imponiéndose a su contrincante, la candidata de derecha Marine Le Pen .

Pero, ¿quién es Emmanuel Macron? Esto sabemos acerca del actual presidente de Francia.

Macron (Emmanuel Dunand / AFP)

¿Quién es Emmanuel Macron?

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron es el actual presidente de Francia, encontrándose en su segundo periodo. Es la vigesimoquinta persona en ocupar dicho cargo en la historia de ese país europeo.

Emmanuel Macron es fundador de su propio partido, Renacimiento, por el cual se postulo a las elecciones de 2017 y resultó electo como presidente de Francia.

¿Qué edad tiene Emmanuel Macron?

Emmanuel Macron nació el 21 de diciembre de 1977, por lo que se encuentra a pocas semanas de cumplir 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Emmanuel Macron?

Emmanuel Macron se encuentra casado con Brigitte Trogneux.

Emmanuel Macron junto a su esposa Brigitte Trogneux. (Ludovic MARIN / AFP / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Emmanuel Macron?

Emmanuel Macron nació un 21 de diciembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Emmanuel Macron?

Emmanuel Macron no tiene hijos biológicos. Sin embargo, ha sido padrastro de los tres hijos de su esposa Brigitte, mismos que son producto de su primer matrimonio.

Emmanuel Macron (AP)

¿Qué estudió Emmanuel Macron?

Emmanuel Macron estudió filosofía en la Universidad de París Nanterre. Además, se graduó de la École Nationale d’Administration (ENA) en el año 2004, una de las escuelas de élite de la administración pública francesa.

¿En qué ha trabajado Emmanuel Macron?

Emmanuel Macron ha ocupado diversos cargos entre el sector público y privado, entre los que destacan:

Banquero de inversión en Rothschild & Cie Banque.

Ministro de Economía, Industria y Asuntos Digitales, agosto de 2014 a 2016.

Asesor económico del entonces presidente François Hollande en 2012.