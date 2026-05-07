Un club nocturno de la Roma Norte en CDMX llamado Japan se volvió viral tras aplicar una polémica tarifa de entrada para turistas de Estados Unidos a modo de protesta contra la gentrificación.

De acuerdo a la información, el cover a estadounidenses es de 300 dólares, es decir 5 mil pesos mientras que mexicanos y latinoamericanos pagan menos de 20 dólares (344 pesos) por la afectación ante la gentrificación.

Antro “Japan” de CDMX asegura que cobro a estadounidenses es una “postura política”

El antro “Japan” de la CDMX explicó en Instagram que la medida busca responder al impacto de la gentrificación y al aumento de rentas provocado por la llegada masiva de extranjeros.

Especialmente nómadas digitales estadounidenses, a colonias como Roma y Condesas en donde, efectivamente se ha concentrado la gentrificación.

De acuerdo con la publicación viral compartida por el club Japan en Instagram, los ciudadanos de Estados Unidos deben pagar alrededor de 5 mil 600 pesos mexicanos para ingresar, mientras que mexicanos, estudiantes y maestros reciben tarifas preferenciales.

“De la misma forma les recordamos que no es que “les cobremos mas a los gringos” sino que ofrecemos descuentos para aquellos que lo necesitan. El costo de acceso general es de $5000. Los ciudadanos de USA no tienen descuento.” Federico Crespo, dueño de Japan en CDMX

El dueño del lugar, Federico Crespo, aseguró que la decisión también responde a las tensiones políticas entre México y Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.

Así como a los efectos económicos que el turismo extranjero ha tenido sobre habitantes locales en México con la gentrificación que se ha generado desde entonces.

La publicación del antro rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, pues mientras algunos usuarios apoyaron la medida como protesta contra la gentrificación, otros criticaron que el cobro diferenciado pueda considerarse discriminatorio.

“Los ciudadanos de cualquier otro país del mundo tienen un descuento del 93% y pagan $350. Los ciudadanos de México y otros países de LATAM (Y Puerto Rico) tienen un descuento del 95% y pagan $250. Los estudiantes y maestros de todo el mundo tienen un descuento del 97% y pagan $150.” Federico Crespo, dueño de Japan en CDMX