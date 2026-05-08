Estados Unidos anunció en voz del secretario de Estado, Marco Rubio, nuevas sanciones a Cuba como parte de la presión contra el gobierno de la isla, especialmente para dos empresas y una directiva:

Gaesa Ania Guillermina Lastres Morera Moa Nickel

“Estas sanciones forman parte de la campaña integral de la Administración Trump para abordar las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba y para exigir responsabilidades al régimen y a quienes les brinda apoyo material o financiero” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Las nuevas sanciones responden al decreto de la semana anterior firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen a bancos extranjeros en caso de realizar transacciones relacionadas con ciertos sectores de la economía cubana.

Además de ello, Marco Rubio dijo que podrían esperarse más medidas en los siguientes días y semanas contra la isla que dijo se ha convertido en una plataforma de inteligencia, militares y terroristas extranjeros.

Estados Unidos sanciona a importantes empresas de Cuba

Las sanciones van contra entidades económicas clave en Cuba, entre ellas se encuentran Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), un grupo de empresas operadas por las Fuerzas Armadas y que controla alrededor del 40 por ciento de la economía de la isla.

“(Gaesa) está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Documentos filtrados de Gaesa y publicados por medios en Florida señalan gastos de Gaesa por 18 mil millones de dólares en activos, a inicios de 2024.

Estados Unidos también sancionó a Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidente ejecutiva de Gaesa.

Marco Rubio detalla sanciones a Gaesa y Moa Nickel

Además de Gaesa, de igual manera incluyó medidas contra Moa Nickel S.A., (también conocida como Joint Venture), la cual es mitad canadiense con Sherritt International y mitad cubana con General Nickel Company S.A.

Marco Rubio dijo que esa empresa ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen y no al pueblo. Con dichas sanciones buscan afectar al sector militar e industrial de Cuba.