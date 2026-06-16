A dos días del trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, que cobró la vida de Oliver Tree, y cinco personas más, Deadmau5 se despide del que fue su colega, pero sobre todo amigo.

Mediante su cuenta de Instagram, Joel Thomas Zimmerman, conocido como Deadmau5, publicó un mensaje que, en otro momento, habría sido el inicio de un divertido juego entre el DJ y Oliver Tree.

“Bien jugado Oliver, no te estás alejando de mí tan fácilmente”, inicia y enseguida asegura que cuando llegue el momento de reencontrarse en “el gran más allá”, con todo y cenicero “le cobrará los 12 mil que le debe”.

En su mensaje las palabras: “con mi cenicero vintage”, hacen referencia a una broma privada entre ambos.

Finalmente, desea un eterno y tranquilo descanso a su amigo, a quien extrañará.

Deadmau5 se despide de Oliver Tree (@deadmau5 / Instagram)

Dejando atrás la broma que asegura la hubiera gustado al cantante y productor musical, Deadmau5 envía sus condolencias a familiares y amigos.

“Sí, probablemente se habría reído de esto... En cuanto a todos los demás, hemos perdido un real. Mis condolencias a sus amigos y familiares” Deadmau5

Deadmau5 (@Deadmau5 )

Aunque el DJ canadiense y Oliver Tree no colaboraron de manera formal, llegaron a interactuar en varias ocasiones en el ámbito musical.

Eran buenos amigos al punto que Deadmau5 llegó a publicar conversaciones que tuvieron en el pasado y que dejan claro claro que el humor y la música los unía.

Rendirán homenaje a Oliver Tree en CDMX

Hasta el momento la familia de Oliver Tree, y su equipo, no han informado sobre los servicios funerarios; sin embargo, sus fans se están organizando para darle el último adiós.

Vía redes sociales se está convocando una reunión en Monumento a la Revolución, en CDMX, para rendirle un homenaje póstumo a Oliver Tree.

Éste se planea llevar a cabo el sábado, 20 de junio a partir de las 13 horas.