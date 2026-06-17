La mRecords expresó sus condolencias tras la muerte del cantante y productor estadounidense Oliver Tree, quien falleció el pasado 14 de junio en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

Acompañado de una fotografía de Oliver Tree, Atlantic Records compartió un mensaje destacando la creatividad, originalidad y el impacto que el músico tuvo en la industria durante su carrera.

“Tenía un talento notable, un artista talentoso y compositor que forjó un estilo completamente único y cautivador”. Atlantic Records

Atlantic Records lamenta muerte de Oliver Tree en accidente de aéreo

Atlantic Records lamentó la muerte de Oliver Tree y expresó sus condolencias a familia y amigos del músico, así como a los seres queridos de todos los afectados por el trágico acontecimiento, incluido Gaspi.

Atlantic Records rompe el silencio tras la muerte de Oliver Tree (Captura de pantalla)

La reacción de Atlantic Records llamó la atención debido a que meses antes, el propio Oliver Tree había manifestado públicamente desacuerdos con la disquera, por lo que la abandonó.

Oliver Tree habría señalado a Atlantic Records de fallas con el lanzamiento y la promoción de su música, por lo que han surgido rumores sobre posibles amenazas de la disquera contra el artista.

De acuerdo con la información, no hay ninguna fuente oficial que confirme que Oliver Tree hubiera sido objetivo de amenazas de Atlantic Records o de otros personajes.

Oliver Tree, cuyo nombre completo era Oliver Tree Nickell, alcanzó fama internacional gracias a temas como “Hurt” y “Life Goes On”. Su estilo combinaba diversos géneros, lo que lo colocó entre las figuras más singulares de la escena musical contemporánea.