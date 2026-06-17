Tras su muerte el 14 de junio, en redes sociales se ha viralizado el mensaje de Oliver Tree sobre su antigua disquera, Atlantic Récords, en el que anunciaba su ruptura laboral.

“Y me estoy separando con Atlantic Récords; detrás de escena ha sido nada menos que una pesadilla”. Oliver Tree

Sin embargo, en redes sociales —e incluso algunos medios— señalaron que en este video, Oliver Tree habría afirmado que recibió amenazas de muerte, lo que es falso.

El mensaje volvió a ser tendencia tras la muerte de Oliver Tree en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, en el cual chocó con una segunda aeronave.

Oliver Tree: el mensaje sobre su antigua disquera que resurgió tras su muerte

En redes sociales resurgió un video sobre Oliver Tree en el que anuncia su separación de Atlantic Récords por la cancelación de su último disco, decisión anunciada en abril de 2026.

En el video compartido en sus redes sociales, Oliver Tree explicó que la decisión la tomó tras lo que definió como olvido de parte de Atlantic Récords, pese al dinero que los hizo ganar.

Acusó a su vez que no tenía apoyo para videos musicales, aunado a que la disquera no inscribió sus canciones en el sistema, lo que provocaba que no salieran al público.

Oliver Tree lamentó anunciar que no tendría más lanzamientos en algún tiempo, aunque sentenció que no dejaría de hacer música pese al problema con la disquera.

Ya que Atlantic Récords se habría quedado con su música, por lo que fans de Oliver Tree han llamado a cancelar a la disquera como se lee en redes sociales.

Internautas acusaron que Atlantic Récords amenazó a Oliver Tree por dejar la disquera

El video fue publicado por Oliver Tree en sus redes sociales; sin embargo, tras la muerte del cantante, se ha señalado que en el mismo habría denunciado inseguridad por su vida y amenazas.

Tal como explicó el medio de comunicación EFE, Oliver Tree no señaló que fuera amenazado por Atlantic Récords para no dejar la firma, ni tampoco lo dijo en algún otro medio.

Esto ante las especulaciones en torno a la muerte de Oliver Tree y el video sobre su antigua disquera que se pronunció por lo ocurrido dos días después.