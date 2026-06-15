Antes de su trágica muerte, Oliver Tree reveló en una entrevista los planes que tenía para su herencia y regalías cuando él ya no estuviera.

Oliver Tree sorprendió a todos sus seguidores al confesar que su fortuna no sería para su familia, ya que ya la había destinado a una causa especial.

“No creo que ninguna de las riquezas ni las cosas que se generan a partir de ellas me pertenezcan. Entonces, cuando muera, está establecido en mi testamento que cuando pase, mi familia, nadie va a recibir ni un centavo” Oliver Tree

Estas son las instrucciones de Oliver Tree sobre su dinero y regalías antes de morir

Semanas antes de su muerte en un accidente de helicóptero en Brasil, Oliver Tree reveló en entrevista en The Zach Sang Show que su familia no recibiría “ni un centavo” de su fortuna.

Oliver Tree confesó que estableció en su testamento que la totalidad de su dinero y las futuras regalías de su música se destinarían a una fundación creada por él mismo llamada “Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses”.

El objetivo sería apoyar a jóvenes artistas con talento para que puedan financiar la creación física de sus obras originales.

“La idea es que cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas. Así que creé una fundación. Se llama Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses. Está configurada para que básicamente los intereses generados por mi música alimenten principalmente eso, pero también hay espacio para otro dinero, porque cuando muera, mi arte seguirá generando regalías, y probablemente valdrá más de lo que vale ahora” Oliver Tree

La fortuna de Oliver Tree no podrá usarse para pagar estudios, clases ni para comprar equipo como instrumentos.

Sin embargo, los beneficiarios sí podrán utilizarlo para rentar equipo o contratar personas que les ayuden a producir sus proyectos artísticos, y es que el objetivo es que el dinero se traduzca directamente en obra.

Oliver Tree diseñó este comité para garantizar la transparencia en el proceso, asegurando que la selección de los beneficiarios no quede en manos de sus familiares.

De esta manera, Oliver Tree estipuló que ni sus padres, ni una posible esposa o futuros hijos heredarían su patrimonio acumulado.

¿Por qué Oliver Tree no dejó su fortuna a su familia?

Oliver Tree explicó que su decisión no se debía a conflictos familiares, sino a su visión personal de que la riqueza generada por una carrera artística no le pertenecía exclusivamente a él.

Creía que el éxito económico era una “consecuencia colectiva” del trabajo artístico y no una propiedad privada que debiera acumularse dentro de un círculo familiar.

Consideraba que dejar una gran herencia podría tener un efecto negativo en las relaciones familiares, y prefería que su dinero fuera una herramienta para la innovación artística.

Sobre sus posibles hijos, mencionó que aunque no les dejaría fortuna, sí estaba dispuesto a pagarles la universidad, pero quería que ellos construyeran su propio camino profesional en lugar de tener “una vida fácil”.

“Si tengo esposa o hijos, no van a recibir ni un maldito centavo. Voy a pagar la universidad de mis hijos, ese es el acuerdo, no van a tener todo en bandeja de plata” Oliver Tree

Oliver Tree (Oliver Tree / Facebook)

Oliver Tree destacó que los artistas suelen generar mayores ganancias después de morir, ya que es cuando el público finalmente “aprecia sus estúpidos videos o canciones”.

Es por ello que sabía que tras su muerte las regalías de sus trabajos podrían aumentar significativamente.