Claudia Sheinbaum formó parte de la foto oficial del APEC 2026 junto con Xi Jinping, anfitrión del foro.
En la foto oficial también se cuenta con la presencia, en primera fila, de Donald Trump, presidente de Estados Unidos; y Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Tras la toma de la foto oficial del APEC 2026, los jefes de Estado compartieron un banquete con el que dio inicio el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Claudia Sheinbaum en primera fila en la foto oficial del APEC 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum formó parte de la foto oficial del APEC 2026 que se realiza en Shenzhen, China, donde se colocó en primera fila.
En esta fotografía, la presidenta de México se encuentra en primera fila, junto con jefes de Estado como:
- Xi Jinping, presidente de China, acompañado de la primera dama, Peng Liyuan
- Donald Trump, presidente de Estados Unidos
- Vladimir Putin, presidente de China
- Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, acompañado de la primera dama, Kim Hye-kyung
- Keiko Fujimori, presidenta de Perú
- José Antonio Kast, presidente de Chile, acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola Barroilhet
- Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, presidente de Filipinas, acompañado de la primera dama, Liza Araneta-Marcos
- Prabowo Subianto, presidente de Indonesia
- Tô Lâm, presidente de Vietnam, acompañado de la primera dama, Ngô Phương Ly
- Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi
Claudia Sheinbaum se toma foto oficial con el anfitrión Xi Jinping en APEC 2026
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó la foto oficial de su visita a China con Xi Jinping y Peng Liyuan, previo a la cena que da por inaugurado el APEC 2026.
Cabe recordar que previo al inicio del foro, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a China un panda para el Zoológico de Chapultepec.
Esta petición se hizo durante la reunión bilateral con Xi Jinping, donde la presidenta resaltó además los 55 años de relación México-China que calificó como estrecha.