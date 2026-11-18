Claudia Sheinbaum formó parte de la foto oficial del APEC 2026 junto con Xi Jinping, anfitrión del foro.

En la foto oficial también se cuenta con la presencia, en primera fila, de Donald Trump, presidente de Estados Unidos; y Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Tras la toma de la foto oficial del APEC 2026, los jefes de Estado compartieron un banquete con el que dio inicio el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Foto oficial de APEC 2026 (Anadolu via Reuters Connect)

Claudia Sheinbaum en primera fila en la foto oficial del APEC 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum formó parte de la foto oficial del APEC 2026 que se realiza en Shenzhen, China, donde se colocó en primera fila.

En esta fotografía, la presidenta de México se encuentra en primera fila, junto con jefes de Estado como:

Xi Jinping, presidente de China, acompañado de la primera dama, Peng Liyuan

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Vladimir Putin, presidente de China

Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, acompañado de la primera dama, Kim Hye-kyung

Keiko Fujimori, presidenta de Perú

José Antonio Kast, presidente de Chile, acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola Barroilhet

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, presidente de Filipinas, acompañado de la primera dama, Liza Araneta-Marcos

Prabowo Subianto, presidente de Indonesia

Tô Lâm, presidente de Vietnam, acompañado de la primera dama, Ngô Phương Ly

Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi

Foto oficial de APEC 2026 (Anadolu via Reuters Connect)

Claudia Sheinbaum se toma foto oficial con el anfitrión Xi Jinping en APEC 2026

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó la foto oficial de su visita a China con Xi Jinping y Peng Liyuan, previo a la cena que da por inaugurado el APEC 2026.

Claudia Sheinbaum junto a Xi Jinping, presidente de China y la primera dama, Peng Liyuan (Gobierno de México/X)

Cabe recordar que previo al inicio del foro, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a China un panda para el Zoológico de Chapultepec.

Esta petición se hizo durante la reunión bilateral con Xi Jinping, donde la presidenta resaltó además los 55 años de relación México-China que calificó como estrecha.