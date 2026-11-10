Claudia Sheinbaum informó que asistirá a la cumbre Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) acompañada de parte de su gabinete.

La APEC se realizará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, por lo que tomará un vuelo desde tres días antes y volverá a México un día después de la cumbre.

Estos son los secretarios que acompañarán a Claudia Sheinbaum a APEC 2026 en China

Al ser México miembro de la APEC, la presidenta de México informó que asistiría a la edición 2026 en China, cumbre en la que estará acompañada por parte de su gabinete relacionado con economía, medio ambiente y ciencia.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

En la conferencia de prensa del 10 de noviembre de 2026, Claudia Sheinbaum informó que en su asistencia APEC 2026 irá acompañada por:

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Marcelo Ebrad, titular de la Secretaría de Economía

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

México será el anfitrión de la APEC en 2028

Parte del interés de Claudia Sheinbaum al asistir a la APEC 2026 en China, además de la relación bilateral con el país, el crecimiento de la economía y el cúmulo de información obtenido de los países aliados, será en su gobierno que se celebre la edición 2028 en México.

Tras la postulación voluntaria y aprobación de los 21 miembros de la APEC, se determinó que México será la sede para la edición 2028, por lo que sería importante la asistencia de Sheinbaum para preparar el papel que tendrá en la cumbre de dicho año.