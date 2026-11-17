Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, generó polémica en redes sociales tras difundirse una declaración en la que amenaza con reemplazar a los trabajadores de Banco Azteca con robots con IA si se incrementan los costos de contratación.

En un mensaje que se viralizó a través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego planteó la posibilidad de pasar de tener 15 mil cajeros humanos a ninguno, al considerar que las máquinas representan una alternativa ante las obligaciones laborales.

🔴 RICARDO SALINAS PLIEGO amenaza con cambiar a los cajeros de BANCO AZTECA por máquinas con inteligencia artificial si sube el costo de los empleados ‼️😵‍💫😵‍💫



"Tenía quince mil cajeros, voy a tener cero"



El dueño de Grupo Salinas no quiere pagar el salario mínimo y esta… pic.twitter.com/6MoYLsqWBp — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 17, 2026

Ricardo Salinas Pliego apuesta por máquinas sin sindicatos ni prestaciones laborales

En su declaración sobre sustituir a empleados de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego hizo referencia a que los robots con IA no tienen sindicatos ni requieren incapacidades, permisos de maternidad o periodos de lactancia; además, adelantó que posteriormente podría incorporar inteligencia artificial (IA) a estos sistemas.

La postura de Ricardo Salinas Pliego provocó reacciones en redes sociales, particularmente por las implicaciones que tendría para miles de trabajadores del sector bancario en México, donde el aumento del salario mínimo y los costos laborales forman parte de la discusión económica.

Ricardo Salinas Pliego amenaza con reemplazar a los cajeros de Banco Azteca por máquinas con IA (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Cabe recordar que Banco Azteca ya trabaja con herramientas de automatización e inteligencia artificial desde 2020, pues mediante tecnologías de automatización robótica de procesos (RPA), la institución ha unificado miles de procesos y reportado eficiencias equivalentes al trabajo de más de 3 mil empleados.

Así, las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego reavivan el debate sobre el futuro del empleo bancario y el avance de la inteligencia artificial, especialmente en puestos que podrían ser sustituidos por sistemas automatizados como los bots.