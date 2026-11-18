Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión bilateral con Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam en Shenzhen, China, como parte de las actividades de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Durante el encuentro celebrado el 18 de noviembre en el APEC 2026, Claudia Sheinbaum y Tô Lâm destacaron la solidez de la relación diplomática entre México y Vietnam, que cumple 51 años en 2026, y manifestaron su interés en ampliar los vínculos económicos y comerciales.

Sheinbaum y Tô Lâm buscan ampliar la cooperación entre México y Vietnam

Entre los temas abordados durante la reunión entre Claudia Sheinbaum y Tô Lâm, estuvieron:

El intercambio comercial

Las inversiones

La ciencia y tecnología

La transformación digital

La innovación

La inteligencia artificial

La educación

El turismo

El desarrollo sostenible

Claudia Sheinbaum y el presidente de Vietnam, Tô Lâm, buscan fortalecer intercambio comercial (@SRE_mx / X)

Sheinbaum destacó el interés de México por profundizar la cooperación con Vietnam, al que considera un socio estratégico para fortalecer los vínculos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Por su parte, Tô Lâm expresó su disposición para impulsar la cooperación bilateral y explorar nuevas oportunidades comerciales; también invitó a la mandataria mexicana a visitar Vietnam y participar en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, que se celebrará en ese país.

Asimismo, Sheinbaum extendió una invitación al presidente Tô Lâm para realizar una visita de Estado a México, con el propósito de profundizar el diálogo y fortalecer los acuerdos de colaboración.

Ambos gobiernos coincidieron en mantener la coordinación en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, APEC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).