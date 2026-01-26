Lee Jae-myung es un abogado y político con más de 20 años de trayectoria dentro de la política de Corea. Tras una carrera que abarca desde la defensa de derechos humanos hasta cargos como alcalde y gobernador, llegó a la Presidencia de Corea del Sur en el año 2025.

¿Quién es Lee Jae-myung?

Lee Jae-myung es un político y abogado surcoreano que desde el 4 de junio de 2025 se desempeña como presidente de la República de Corea (Corea del Sur), tras ganar las elecciones presidenciales anticipadas del 2025 en un contexto de intensa polarización política y crisis institucional.

Desde que asumió el cargo, Lee ha priorizado temas como la unidad nacional tras la crisis política, la estabilidad económica, políticas de diplomacia exterior e intentos de mejorar la relación con Corea del Norte, además de nombrar un gabinete que incluye varios cambios importantes a la administración anterior.

¿Qué edad tiene Lee Jae-myung?

Lee Jae-myung nació el 8 de diciembre de 1963 en Yean-myeon, Andong, Corea del Sur, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Lee Jae-myung tiene esposa?

Sí, desde 1991 Lee Jae-myung está casado con Kim Hea Kyung, quien, además de ser la Primera Dama de Corea del Sur, es una reconocida pianista.

Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur (FB: Lee Jae-myung)

¿Qué signo zodiacal es Lee Jae-myung?

Al haber nacido el 8 de diciembre, Lee Jae-myung es Sagitario.

¿Lee Jae-myung tiene hijos?

Sí, Lee Jae-myung junto a Kim Hea Kyung tienen dos hijos: Lee Dong-ho y Lee Yoon-ho.

¿Qué estudió Lee Jae-myung?

Lee Jae-myung se graduó de Derecho por la Chung-Ang University. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Gachon University. Asimismo, superó el examen judicial surcoreano y realizó entrenamiento profesional como abogado.

Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur (FB: Lee Jae-myung)

¿En qué ha trabajado Lee Jae-myung?

Lee Jae-myung se ha desempeñado como político y abogado a lo largo de su vida, destacando cargos como: