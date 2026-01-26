Lee Jae-myung es un abogado y político con más de 20 años de trayectoria dentro de la política de Corea. Tras una carrera que abarca desde la defensa de derechos humanos hasta cargos como alcalde y gobernador, llegó a la Presidencia de Corea del Sur en el año 2025.
¿Quién es Lee Jae-myung?
Lee Jae-myung es un político y abogado surcoreano que desde el 4 de junio de 2025 se desempeña como presidente de la República de Corea (Corea del Sur), tras ganar las elecciones presidenciales anticipadas del 2025 en un contexto de intensa polarización política y crisis institucional.
Desde que asumió el cargo, Lee ha priorizado temas como la unidad nacional tras la crisis política, la estabilidad económica, políticas de diplomacia exterior e intentos de mejorar la relación con Corea del Norte, además de nombrar un gabinete que incluye varios cambios importantes a la administración anterior.
¿Qué edad tiene Lee Jae-myung?
Lee Jae-myung nació el 8 de diciembre de 1963 en Yean-myeon, Andong, Corea del Sur, por lo que actualmente tiene 62 años.
¿Lee Jae-myung tiene esposa?
Sí, desde 1991 Lee Jae-myung está casado con Kim Hea Kyung, quien, además de ser la Primera Dama de Corea del Sur, es una reconocida pianista.
¿Qué signo zodiacal es Lee Jae-myung?
Al haber nacido el 8 de diciembre, Lee Jae-myung es Sagitario.
¿Lee Jae-myung tiene hijos?
Sí, Lee Jae-myung junto a Kim Hea Kyung tienen dos hijos: Lee Dong-ho y Lee Yoon-ho.
¿Qué estudió Lee Jae-myung?
Lee Jae-myung se graduó de Derecho por la Chung-Ang University. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Gachon University. Asimismo, superó el examen judicial surcoreano y realizó entrenamiento profesional como abogado.
¿En qué ha trabajado Lee Jae-myung?
Lee Jae-myung se ha desempeñado como político y abogado a lo largo de su vida, destacando cargos como:
- Lee trabajó como abogado de derechos humanos y laboral, defendiendo a grupos vulnerables y organizando campañas sociales
- 2005: Inició su carrera política al ingresar al Partido Uri
- 2010-2018: Fue alcalde de Seongnam
- 2018-2021: Gobernador de la provincia de Gyeonggi
- 2022-2025: Miembro de la Asamblea Nacional de Corea del Sur por el distrito de Gyeyang B y líder del Partido Demócrata de Corea
- 2025: Electo presidente de Corea del Sur