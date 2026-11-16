Claudia Sheinbaum arribó a Shenzhen, China, la mañana del 16 de noviembre para participar en la APEC 2026.

“Pues muy orgullosa, sobre todo de representar a un gran pueblo y a un gran país” Claudia Sheinbaum

En una entrevista para N+, la presidenta señaló que se siente “muy orgullosa” de representar un gran pueblo y un gran país como es México.

Asimismo, destacó que espera que “todo salga bien” entre la reunión entre:

Claudia Sheinbaum sostendrá reuniones por colaboraciones en salud y agricultura en APEC 2026

Claudia Sheinbaum señaló a su llegada a China que tiene varias reuniones bilaterales agendadas para tratar temas comerciales durante su participación en la APEC 2026.

Asimismo, resaltó que también está interesada en conceder el desarrollo de:

hospitales inteligentes

agricultura

medio ambiente

ciencia

“Bueno, tenemos varias propuestas de colaboración más allá de los temas comerciales. Estamos muy interesados en conocer su desarrollo de hospitales inteligentes, temas de agricultura muy importantes, temas ambientales, entre otros, y por supuesto, colaboración científica” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum llega a China para APEC 2026 (@GobiernoMX/X)

Reciben a Sheinbaum con flores y bailes para la APEC 2026

La presidenta de México fue recibida con una ceremonia oficial y flores, así como con una comitiva y un baile, tras su descenso del vuelo que la llevó a Shenzhen, China.

Claudia Sheinbaum fue recibida por el director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong, Huang Chuping a su arribo a la ciudad de Shenzhen para participar en el APEC 2026.

Claudia Sheinbaum llega a China para APEC 2026 (@GobiernoMX/X)

De acuerdo con el Gobierno de México, en este encuentro internacional de jefes de Estado, empresarios y líderes, “la primera mandataria expondrá las cualidades del Plan México para incentivar inversiones en nuestro país y los resultados del modelo económico que prioriza el bienestar del pueblo”.