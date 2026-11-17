Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asistió a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026) en Shenzhen, China, en donde se reunió con su homólogo en China, Xi Jinping.

Claudia Sheinbaum se encontrará del 17 al 19 de noviembre en la reunión en China, siendo que para el evento en su edición 2028, México será la sede oficial.

Claudia Sheinbaum y Xi Jinping. (Tomada de video/GobiernoMX)

Claudia Sheinbaum se reúne con Xi Jinping en APEC 2026

Hoy, 17 de noviembre de 2026, Sheinbaum está en APEC 2026 en Shenzhen, China, en el arranque de la edición y en donde se mostró que como acciones en su primer día en la ciudad sureña, Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente Xi Jinping.

En la muestra de la conversación que la presidenta de México sostuvo con Xi Jinping, se confirmó la presencia de parte de la delegación que acompaña a Sheinbaum son los representantes de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Energía, entre otros funcionarios públicos.

En Shenzhen, la presidenta @Claudiashein se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping; conversaron sobre la nueva era de cooperación para el desarrollo en la relación bilateral. pic.twitter.com/U3XI36jYNO — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 17, 2026

En el breve discurso que se mostró que tuvo Claudia Sheinbaum, esta hizo hincapié en que México será sede de la APEC en 2028, aunque no se compartieron más detalles de la conversación privada que se tuvo.

Sumado a ello, se conoce que la presidenta de México tiene el principal interés de reforzar la relación bilateral del país con China en esta Cooperación en la que se es miembro desde 1993.