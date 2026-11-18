Te damos la lista completa de nominados al GOTY 2026 en The Game Awards.

El GOTY es la categoría más popular de The Game Awards, y para este edición 2026 hay grandes títulos que buscarán el galardón.

La ceremonia de los The Game Awards será el 10 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos. Ahí se conocerá al ganador del Juego del Año.

Lista completa de nominados al GOTY 2026

Los videojuegos nominados para el GOTY 2026 en The Game Awards son los siguientes:

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

GOTY 2026: lista completa de nominados a Juego del Año (@thegameawards)

En esta ocasión, una de las cosas que más ha llamado la atención de los candidatos a Juego del Año, es que en la terna figuran icónicos títulos de franquicias consolidadas como GTA VI y el remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Pese a que muchos han cuestionado la inclusión de Grand Theft Auto 6 en los GOTY de este año —ya que no ha sido lanzado oficialmente— el videojuego de Rockstar Games aparece entre los favoritos para el codiciado premio.

Otro aspecto a resaltar es que por primera vez en 12 años, PlayStation no tuvo un candidato al GOTY.

Tanto las críticas negativas al juego Marvel’s Wolverine y los pocos lanzamientos de la compañía, hicieron que PlayStation no participe este año.