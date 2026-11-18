Elementos de la Fiscalía de Paraguay encontraron una bóveda repleta de dinero en las instalaciones de una empresa de seguridad vinculada al Grupo Vázquez, como parte de las investigaciones por el caso Ueno Bank.

De acuerdo con la información, el hallazgo ocurrió este martes 17 de noviembre en las instalaciones de GSR Security, firma que prestaba servicios de vigilancia y custodia de valores a la institución bancaria.

Hallan millones en efectivo en bóveda de empresa vinculada al caso Ueno Bank

Una bóveda repleta de dinero en efectivo fue localizada durante un allanamiento a una empresa de seguridad vinculada al Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. El operativo fue encabezado por los fiscales Silvio Corbeta y Ruth Benítez.

Caso Ueno Bank: encuentran una bóveda repleta de dinero en empresa de seguridad (Captura de pantalla)

Además de los fiscales, el operativo se realizó con funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y agentes especializados de la Policía Nacional, quienes localizaron varias bolsas con billetes en la bóveda.

Reportes de medios locales señalan que, después del conteo en la bóveda de GSR Security, se confirmó la incautación de aproximadamente 18 mil millones de guaraníes y 189 mil dólares.

Los recursos estarían relacionados con Ueno Bank y Redisa, por lo que las autoridades deberán establecer su procedencia y los movimientos financieros vinculados con ambas entidades.

Durante el allanamiento, un trabajador habría declarado ante medios que, antes del juicio político que terminó con la destitución de Santiago Peña, fueron retirados de las instalaciones vehículos, helicópteros, armas y bolsas con dinero.

El hallazgo de la bóveda representa un nuevo elemento en el caso Ueno Bank, mientras la Fiscalía continúa reuniendo documentos, equipos informáticos y evidencias para esclarecer el manejo de los recursos.