Peng Liyuan es una soprano de música folclórica china y la actual primera dama de la República Popular China, cargo protocolar que ocupa desde el 14 de marzo de 2013 como esposa del presidente Xi Jinping.

¿Quién es Peng Liyuan?

Peng Liyuan es una soprano china especializada en música folclórica y ópera tradicional, reconocida como una de las artistas más populares de China desde la década de 1980.

Entre sus logros más destacados, fue finalista en el Primer Concurso Nacional de Canto Chino en TV y es conocida por obras emblemáticas como “People from Our Village” y “On the Plains of Hope”.

En 1984 se unió a la Banda de Música del Ejército de Liberación Popular (PLA), donde ascendió gradualmente hasta convertirse en mayor general en 2009 y, posteriormente, en decanos de la Academia de Artes del PLA.

¿Qué edad tiene Peng Liyuan?

La primera dama Peng Liyuan tiene 63 años. Nació el 20 de noviembre de 1962.

¿Peng Liyuan tiene pareja?

Sí, Peng Liyuan está casada con Xi Jinping, actual presidente de la República Popular China y secretario general del Partido Comunista Chino.

¿Qué signo zodiacal es Peng Liyuan?

Según la astrología occidental, Peng Liyuan es Escorpio. Los Escorpio son conocidos por ser intensos, apasionados, determinados, misteriosos y leales.

¿Peng Liyuan tiene hijos?

Sí, Peng Liyuan tiene una hija llamada XI Mingze, actualmente tiene 34 años de edad.

¿Qué estudió Peng Liyuan?

Peng Liyuan comenzó su formación artística en la Escuela de Arte del Ejército Popular de Liberación, donde inició sus estudios musicales.

Posteriormente, ingresó al Conservatorio de Música de China, institución en la que realizó estudios superiores y se especializó en canto folclórico y música vocal tradicional china.

¿En qué ha trabajado Peng Liyuan?

Peng Liyuan ha desarrollado una amplia trayectoria principalmente en el ámbito artístico y cultural, además de desempeñar funciones vinculadas con instituciones del Ejército Popular de Liberación de China y participar en actividades internacionales relacionadas con la salud y la diplomacia cultural.