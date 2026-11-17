Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su participación en APEC 2026.

De acuerdo con la presidenta de México “vamos muy avanzados” en el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 en materia de inclusión, movilidad, prosperidad y bienestar.

Asimismo, resaltó que México y Canadá tienen una extraordinaria relación que se mantendrá y ampliará en el futuro durante su encuentro en el APEC 2026.

Tenemos una extraordinaria relación, asegura Sheinbaum tras reunión con Mark Carney

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que la relación entre México y Canadá es extraordinaria, luego de sostener una reunión bilateral durante el APEC 2026.

Claudia Sheinbaum resaltó que el Plan México-Canadá 2025-2028 va “muy avanzado” y acordó con Mark Carney ampliarlo hacia el futuro.

“Reunión bilateral con el primer ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y Mark Carney (Claudia Sheinbaum/sdpnoticias)

Según el gobierno de México, a un año de su puesta en marcha, esta “hoja de ruta conjunta ha permitido ”en los cuatro pilares que guían la relación":

prosperidad

movilidad

seguridad

sustentabilidad

Sheinbaum y Carney reconocieron el carácter estratégico de este marco de trabajo y subrayaron la importancia de ampliarlo a partir de los resultados positivos obtenidos.

Asimismo, coincidieron en profundizar la relación bilateral, “sustentada en una visión de futuro común que se construye con acciones concretas”.

Este plan bilateral ha tenido avances en materia económica y comercial donde México se ha consolidado como el segundo socio comercial de Canadá y como proveedor estratégico en sectores como:

automotriz

agroalimentario

de dispositivos médicos y el farmacéutico

Asimismo, compartieron el interés mutuo por aprovechar “el buen momento por el que atraviesa la relación para expandir la cooperación” en los temas de la agenda compartida en favor de ambos pueblos.