La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer su agenda de actividades en China para el próximo miércoles 18 de noviembre de 2026, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

Durante un enlace a distancia con la conferencia mañanera del pueblo, la mandataria adelantó que sostendrá reuniones con:

Tô Lâm, presidente de Vietnam

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Además, visitará un hospital inteligente en China para explorar posibles acuerdos de colaboración en materia de salud.

Al inicio de la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre, Sheinbaum se conectó desde China, tal como lo había anunciado, para informar sobre sus actividades y los próximos encuentros que tendrá durante su visita oficial.

De acuerdo con la presidenta, su agenda para el 18 de noviembre contempla las siguientes actividades:

Reunión bilateral con Tô Lâm, presidente de Vietnam.

Visita a un hospital inteligente en China.

Reunión con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Actividades relacionadas con la reunión de líderes de Estado de la APEC 2026.

Posible enlace a la conferencia mañanera del pueblo.

Sobre sus actividades, Sheinbaum explicó:

“Mañana estaremos con el presidente de Vietnam, después vamos a ir a conocer un hospital inteligente porque tenemos mucho interés de que haya colaboración también en temas de salud con China y para ello vamos a ir a visitarlo. Después vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos y ya vendrán después, ya más noche, las actividades relacionadas con la reunión de líderes de Estado de la APEC. Esperamos mañana poder conectarnos un rato en la mañanera también, esperamos poderlo hacer y posteriormente, ya el jueves, estaremos en la reunión de la APEC de líderes de Estado y ya estaremos regresando a México para estar el 20 de noviembre en el desfile” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

APEC 2026 en China: escenario de la reunión entre Sheinbaum y Trump

La Cumbre de la APEC 2026 en China será el escenario de un nuevo encuentro presencial entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque ambos mandatarios ya se han encontrado anteriormente en un ambiente más informal, esta reunión representa un encuentro bilateral formal en el marco de la cumbre de líderes de Asia-Pacífico.

Hasta el momento, se desconoce cuánto durará la reunión entre Sheinbaum y Trump, así como los temas específicos que abordarán. Sin embargo, la propia presidenta de México adelantó que será un encuentro breve.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre esta reunión entre los mandatarios de América del Norte.

Sheinbaum agradece a Rosa Icela Rodríguez por encabezar las mañaneras

Durante su enlace desde China, la presidenta Claudia Sheinbaum también aprovechó para agradecer a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, por encabezar las conferencias mañaneras durante su ausencia.

Asimismo, reconoció el trabajo de los integrantes del Gabinete federal que permanecen en México y continúan atendiendo los asuntos de la agenda nacional.