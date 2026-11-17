Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hizo una petición especial al presidente de China, Xi Jinping, y se trata del envío de un panda para el Zoológico de Chapultepec.

En el Zoológico de Chapultepec actualmente vive Xin Xin, la única panda gigante que habita en América Latina y la única que no es propiedad de China.

China, presidida por Xi Jinping, otorga a modo de préstamo ejemplares de panda a países con los que tiene un gesto de amistad, por lo que Sheinbaum hablo de tener una “relación más estrecha” con China a casi 55 años de relaciones diplomáticas.

Sheinbaum hace petición especial a Xi Jinping: otro panda para Chapultepec (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Sheinbaum busca una relación más estrecha con China y solicita un panda

La petición por parte de Claudia Sheinbaum de un panda para el Zoológico de Chapultepec se hizo durante la reunión bilateral con Xi Jinping, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2026 en Shenzhen, la cual calificó de “cordial”.

“El próximo año se celebran 55 años de la relación México-China y es un momento muy importante… le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec como parte de esta relación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta mexicana justificó la petición con motivo de los 55 años de la relación México-China a fin de hacer una “relación más estrecha”.

Otros temas que trataron Claudia Sheinbaum y Xi Jinping fueron turismo, ciencia, intercambio académico, medio ambiente, trenes, minivehículos, agricultura, salud y hospitales inteligentes, incremento de exportaciones de aguacate y tequila, otros.

China, su diplomacia del panda y el caso de Xin Xin en Chapultepec

Como parte de su “diplomacia del panda”, desde 1984 China cambió su programa de salida de ejemplares de su país y solo los presta por periodos cortos a cambio de pagos para acciones de conservación.

Xin Xin, la panda mexicana y único ejemplar fuera de China que no pertenece a ese país tiene 36 años y actualmente vive en el Zoológico de Chapultepec.

La panda mexicana nación de Tohui y Chia Chia (traído del Zoológico de Londres). A su vez Tohui nació de Pe Pe y Ying Ying pandas que China regaló a México en 1975. Se trata de un caso de éxito de reproducción del panda gigante en cautiverio.