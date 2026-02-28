Por medio de un extenso mensaje en video, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos e Israel dieron inicio a una serie de ataques en Irán durante las últimas horas.

"Hace poco, el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán" Donald Trump

Sobre las acciones que han elevado las tensiones globales, el mandatario ofreció una explicación a través de la que justificó los ataques que se perpetraron con drones y misiles.

Reportes establecen que los bombardeos en Irán a los que se ha sumado el gobierno de Israel, han dejado decenas de víctimas fatales, entre las que habrían menores de edad.

Trump justifica inicio de ataques de Estados Unidos e Israel en Irán

A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump compartió un video la madrugada del 28 de febrero, en el que informó sobre el inicio de una serie de ataques de Estados Unidos e Israel en Irán.

Sobre las acciones que se han desplegado, sostuvo que buscan eliminar las amenazas “inminentes” del régimen iraní para ”defender al pueblo estadounidense“.

Lo anterior debido a que afirmó que Irán ha puesto en “peligro directo a Estados Unidos”, a sus tropas militares, a sus bases en el extranjero y a sus aliados en todo el mundo.

"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado “¡Muerte a Estados Unidos!” y ha librado una campaña incesante de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigida contra Estados Unidos, a nuestras tropas y a personas inocentes en muchísimos países" Donald Trump

Tras hacer una remembranza de los ataques iraníes que ponen en riesgo la estabilidad global en los últimos 47 años, Trump acusó al régimen persa por ser el “principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo”.

Asimismo, denunció los proyectos nucleares que han emprendido a pesar de las reconvenciones internacionales y los intentos de negociación que se han realizado con la intención de frenar el desarrollo de armas atómicas.

Por ello, Trump sentenció que el ejército de Estados Unidos inició un operación masiva y continua para poner fin a la amenaza en aras de salvaguardar sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”.

Ataques de Estados Unidos e Israel en Irán enciende la tensión global

El inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, han encendido la tensión global, pues se informa que en otros países del Medio Oriente se han reportado explosiones.

Sobre los efectos de la “Operación Furia Épica” del Departamento de Guerra de Estados Unidos, se afirma que no solo habrían ocurrido explosiones en Irán, sino que en Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos también se oyeron detonaciones.

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

En cuanto a lo que ocurre en territorio iraní, medios locales han informado que instalaciones militares y navales fueron alcanzadas por misiles, e incluso se reporta que la oficina del Líder Supremo fue objetivo de los bombardeos.

Entretanto, el gobierno de Irán reporta decenas de víctimas mortales derivadas de los ataques, entre las que destacan al menos 57 civiles que perdieron la vida en un ataque de Israel en la ciudad Minab.

The Epstein regime has murdered 24 girls at their elementary school in Minab city. pic.twitter.com/oYg4Fm3MVq — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) February 28, 2026

Sobre lo ocurrido, las autoridades señalan que misiles impactaron una escuela primaria de niñas que “fue alcanzada de manera directa”, dejando además decenas de personas heridas que ya están siendo atendidas.

Ante dicho escenario, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advirtió que habrá una “respuesta aplastante” que inició, pues se informa de explosiones en Jerusalén y otros puntos de Israel.



