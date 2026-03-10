El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Irán en caso de que el país persa decida detener el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte de lo que ha recibido hasta ahora”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A través de su perfil de Truth Social, el mandatario amagó con lanzar ataques ofensivos 20 veces más fuertes de los que ha propinado hasta ahora en Irán; “muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos”, subrayó.

Donald Trump hizo votos para que Teherán no detenga el flujo de petróleo dentro del Estrecho de Ormuz pues, de hacerlo, Estados Unidos atacará objetivos que harán prácticamente imposible que se reconstruya como nación.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos más importantes del planeta debido a que ahí transita cerca del 20% del petróleo a nivel mundial, lo que convierte cualquier interrupción en una amenaza directa para los mercados energéticos.

En ese contexto, Donald Trump lanzó amenazas para que Irán no cierre el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, toda vez que podría haber graves consecuencias en territorio iraní.

¡Pero espero y rezo para que no ocurra! Es un regalo de los Estados Unidos de América para China y para todas esas naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz. Donald Trump

Pese a las advertencias de Donald Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó durante el fin de semana a un petrolero en el Estrecho de Ormuz y sostuvo que no permitirán que “ni una gota de petróleo” salga de la región .

La situación abre una nueva ronda de tensiones y contrasta lo dicho por el presidente de Estados Unidos, quien afirmó que el conflicto armado está prácticamente concluido.

En medio de las advertencias de Donald Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que solo permitirá el libre tránsito de petroleros de aquellos países europeos o árabes bajo ciertas condiciones.

El requisito más importante para dejar pasar petroleros, según se informó, será que los países interesados expulsen de su territorio a los embajadores de Estados Unidos e Israel.