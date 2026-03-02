¿Está cerrado el estrecho de Ormuz? Esto es lo que se sabe sobre la importante vía marítima.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán existe preocupación por futuro del estrecho de Ormuz, corredor por el que transita un parte importante del gas y petróleo del mundo.

Estrecho de Ormuz (Especial)

El estrecho de Ormuz sí está cerrado; Irán lanza amenaza a quien lo cruce

Este lunes 2 de marzo, el estrecho de Ormuz quedó cerrado de forma oficial por las fuerzas iraníes.

El general de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ebrahim Yabari, lanzó una dura advertencia en la televisión iraní a quien decida cruzarlo.

“Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz.” Ebrahim Yabari

Asimismo, Ebrahim Yabari aseguró que no permitirán que “ni una sola gota de petróleo salga de la región”.

El bloqueo llega luego de que la Guardia Revolucionaria iraní revelara que atacó con dos drones en el estrecho de Ormuz, el petrolero Athens Nova, aliado de los Estados Unidos.

Hasta el momento, Irán ha lanzado 12 drones contra la base estadounidense de Arifjan en Kuwait. Además ha tomado acciones sobre la base aérea de Al Minhad en los Emiratos Árabes Unidos.

Irán (Unsplash)

¿Cuál es la importancia del estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es relevante, ya que sirve de paso del Golfo Pérsico hacia el Golfo de Omán.

Se trata de una vía marítima por donde salen barcos de cinco de los países productores de petróleo de todo el planeta:

Irak

Irán

Kuwait

Arabia Saudí

Emiratos Árabes Unidos

A través del estrecho de Ormuz pasan más de 20 millones de barriles de petróleo diariamente.

Lo que significa el 20% del consumo mundial de líquidos de petróleo.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz representaría un impacto directo en la economía.