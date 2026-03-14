El presidente Donald Trump enviará buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz, cuya circulación se ha visto afectada por el conflicto en Irán y todo Medio Oriente.

Donald Trump afirma que Estados Unidos ha destruido al 100% la capacidad militar de Irán, sin embargo, esta sigue mandando drones que mantienen cerrado el estrecho de Ormuz.

Donald Trump alerta sobre nuevos buques de guerra para abrir estrecho de Ormuz

A través de su red social, Donald Trump anunció que enviará buques de guerra junto a otros países para mantener “abierto y seguro” el estrecho de Ormuz, principal ruta del petróleo.

Donald Trump espera que a los buques de Estados Unidos se le unan los de países afectados por el estrecho de Ormuz, que serían:

China

Francia

Japón

Corea del Sur

Reino Unido

Ante el aumento del conflicto en Medio Oriente, el presidente Donald Trump alertó que “bombardeará sin cesar” la costa de Irán y continuará atacando sus barcos para liberar el estrecho de Ormuz.

Trump advierte sobre presencia de buques de guerra en estrecho de Ormuz (Captura de pantalla)

Advirtieron a Donald Trump que guerra con Irán cerraría el estrecho de Ormuz

Un informe de The Wall Street Journal reveló que Donald Trump tenía conocimiento de que el estrecho de Ormuz sería cerrado si se iniciaba una guerra con Irán y, aun así, comenzó el ataque.

De acuerdo con la información, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, advirtió a Donald Trump sobre las posibles consecuencias de la guerra en el estrecho de Ormuz.

Pese a las advertencias, Trump dijo que Irán razonaría antes de cerrar el estrecho de Ormuz, pero esto no ha sido así, tras dos semanas de guerra, el petróleo supera los 100 dólares.