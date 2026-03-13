El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este jueves una autorización temporal para permitir la compra de petróleo ruso actualmente en tránsito por mercados internacionales.

Bessent informó la medida a través de su cuenta de X, señalando que busca contener la escalada de precios del crudo provocada por la guerra en Irán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que la exención permitirá comercializar petróleo ruso cargado en buques hasta el 11 de abril.

Estados Unidos autoriza compra temporal de petróleo ruso para frenar alza del crudo

La decisión forma parte de una estrategia de la administración de Donald Trump para estabilizar los mercados energéticos internacionales ante la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con Bessent, cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar nuevamente al mercado global si se eliminan temporalmente algunas sanciones económicas impuestas a Rusia.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles para frenar alza del petróleo (Michelle Rojas)

La medida amplía una autorización previa emitida por el Tesoro que permitía a la India acceder al petróleo ruso retenido en altamar durante un periodo de 30 días.

La administración estadounidense considera que liberar estos cargamentos contribuirá a aumentar la oferta mundial de crudo y reducir presiones inflacionarias asociadas con los altos precios energéticos.

En los últimos días el precio internacional del barril de petróleo superó los 100 dólares, impulsado por tensiones geopolíticas y temores de interrupciones en las rutas energéticas.

Donald Trump afirmó que el aumento de precios podría representar beneficios económicos para Estados Unidos debido a su liderazgo mundial en producción petrolera.

Según el mandatario, el país norteamericano se mantiene como el mayor productor de crudo del mundo, por lo que el encarecimiento energético también fortalece su industria nacional.