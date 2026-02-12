El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la instalación de un bloque regional ante la expansión de China en América Latina.
De acuerdo con la información, esta cumbre presidencial organizada por Trump se celebraría en Miami, Florida el próximo 7 de marzo de 2026.
Trump convoca a sus aliados en América Latina para hacer un frente conjunto contra China
El presidente Trump convocó a instalar un bloque regional en América Latina, con el principal objetivo de frenar la injerencia de China.
Para ello, Donald Trump convocó a sus principales aliados en América Latina, como son:
- Javier Milei, presidente de Argentina
- Nayib Bukele, presidente de El Salvador
- Daniel Noboa, presidente de Ecuador
- Santiago Peña, presidente Paraguay
- Tito Asfura, recién nombrado presidente de Honduras
Lo anterior, luego de que dichos mandatarios han externado su simpatía por Donald Trump, incluso han recibido apoyo de manera pública por parte del mandatario estadounidense.
Con esto, Trump buscaría establecer una alianza regional para hacer frente a China, toda vez que acusa al gigante asiático de buscar controlar recursos naturales, así como vías de comercio para colocar diversos productos en la región.
La cumbre de Donald Trump del 7 de marzo en Miami tendría lugar luego de que Estados Unidos celebrara un encuentro donde se abordó el tema de los minerales críticos.
En dicha reunión también se hizo énfasis en que China mantiene cierta influencia en la región, por lo que Estados Unidos buscaría frenar esta acción haciendo que cada país firme acuerdos para que sus recursos no beneficien a Asia, sino a América Latina.