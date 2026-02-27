Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló sobre un posible control y toma “amistosa” de Cuba en medio de las tensiones entre ambos países.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tiene dinero… quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba” Donald Trump

Así lo dijo para dar a conocer que el gobierno de Cuba están en diálogo con Estados Unidos y que la toma amistosa sería una solución después de muchos años de “lidiar” con la isla.

¿Estados Unidos habla con familiares de los Castro?

Las declaraciones de Donald Trump se dan en el marco de la publicación de hace una semana del sitio estadounidense Axios, quien afirmó que Marco Rubio mantiene conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Casto, nieto de Raúl Castro. También se ha mencionado a otro familiar Oscar Pérez-Oliva Fraga.

El propio Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dijo a inicios de febrero en medio de la crisis energética que estaba dispuesto al dialogo con Estados Unidos pero sin presiones ni precondicionamientos.

Equipo de Marco Rubio se habría reunido con Raúl Guillermo Rodríguez Castro

El día anterior se publicó en el Miami Herald que el equipo de Marco Rubio platicó de manera confidencial con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro en el marco de la Cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Basseterre, San Cristóbal y Nieves.

De acuerdo con el Miami Herald, la reunión se llevo a cabo en con el objetivo de aliviar las sanciones de Estados Unidos a cambio de adoptar reformas concretas en las isla en un esquema de “cambios mes a mes”.

En el marco de la Caricom, Marco Rubio evitó confirmar o negar dichos encuentros.

En sus discursos, Marco Rubio promovió la agenda de Washington en la región del Caribe, con temas como: