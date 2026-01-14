La política migratoria sigue activa en el gobierno de Donald Trump, pues ahora se anunció que se suspenderán las visas a 75 países aunque el Mundial 2026 está cerca.

A partir del 21 de enero iniciará la pausa indefinida que Estados Unidos tendrá para los países entre los que se encuentran Brasil, Somalia, Tailandia, entre otros.

Estados Unidos pausará las visas a 75 países pese al Mundial 2026

Aunque el Mundial 2026 podría ser tomado como una ventaja turística por algunos países, en el caso de Estados Unidos se decidió frenar las visas a partir del 21 de enero.

Con información obtenida desde Fox News se aseguró que el Departamento de Estado anunció a las embajadas que las visas quedarán pausadas por tiempo indefinido.

El Departamento de Estado también llama al rechazo de visas por la ley vigente, además de que existirá un revalúo del proceso de selección.

Este criterio sobre las visas sigue los argumentos del Departamento de Estado pues se acusó que extranjeros se benefician de Estados Unidos y sus apoyos convirtiéndose en una carga para el gobierno.

Aunque el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la información no dio más detalles sobre el plan que seguirá Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 que sucederá ahí en junio.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado. (Especial)

Los 75 países a los que Estados Unidos congelará visas

Estados Unidos congelará las visas de estos 75 países, donde se incluye Brasil, a partir del 21 de enero de 2026:

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Bielorrusia Belice Bután Bosnia y Herzegovina Brasil Birmania (Myanmar) Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Irak Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia del Norte Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

Hasta el momento, Brasil no se ha posicionado sobre la pausa a las visas a Estados Unidos, así como tampoco el país Norteamericano sobre el acceso de equipo y deportistas a su país por el Mundial 2026.