La política migratoria sigue activa en el gobierno de Donald Trump, pues ahora se anunció que se suspenderán las visas a 75 países aunque el Mundial 2026 está cerca.

A partir del 21 de enero iniciará la pausa indefinida que Estados Unidos tendrá para los países entre los que se encuentran Brasil, Somalia, Tailandia, entre otros.

Estados Unidos pausará las visas a 75 países pese al Mundial 2026

Aunque el Mundial 2026 podría ser tomado como una ventaja turística por algunos países, en el caso de Estados Unidos se decidió frenar las visas a partir del 21 de enero.

Con información obtenida desde Fox News se aseguró que el Departamento de Estado anunció a las embajadas que las visas quedarán pausadas por tiempo indefinido.

El Departamento de Estado también llama al rechazo de visas por la ley vigente, además de que existirá un revalúo del proceso de selección.

Este criterio sobre las visas sigue los argumentos del Departamento de Estado pues se acusó que extranjeros se benefician de Estados Unidos y sus apoyos convirtiéndose en una carga para el gobierno.

Aunque el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la información no dio más detalles sobre el plan que seguirá Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 que sucederá ahí en junio.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.
Los 75 países a los que Estados Unidos congelará visas

Estados Unidos congelará las visas de estos 75 países, donde se incluye Brasil, a partir del 21 de enero de 2026:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladés
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia y Herzegovina
  14. Brasil
  15. Birmania (Myanmar)
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiyi
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Irak
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia del Norte
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

Hasta el momento, Brasil no se ha posicionado sobre la pausa a las visas a Estados Unidos, así como tampoco el país Norteamericano sobre el acceso de equipo y deportistas a su país por el Mundial 2026.