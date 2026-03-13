Las políticas migratorias de Estados Unidos impactaron al cine independiente luego de que las actrices mexicanas Aminta Ireta y Greta Martí, protagonistas de la película Quince, recibieran la negativa de visa para asistir al festival South by Southwest (SXSW) 2026 en Texas.

Pese a entregar documentación oficial y cartas de respaldo de la productora, las autoridades migratorias estadounidenses argumentaron que no había certeza de su regreso a México.

El director Yossy Zagha pidió apoyo institucional para revertir la decisión y garantizar su participación.

Aminta Ireta y Greta Martí, actrices mexicanas de la película Quince sin visas, Estados Unidos se las negó

El impacto por las políticas migratorias de Estados Unidos cada vez se nota más, pues ahora son Aminta Ireta y Greta Martí, actrices mexicanas de la película Quince a quienes se les ha negado la visa para poder promocionar la cinta en el importante festival de cine SXSW 2026 en Texas.

“Hemos intentado ir por todos los medios. Empezamos haciendo los papeles que nos pidieron hace varias semanas, pero no hemos encontrado una nueva respuesta”, reveló Greta Martí, entrevista con la agencia EFE.

Según las autoridades migratorias de Estado Unidos argumentaron que la negación de las visas para las actrices mexicanas de la película Quince fue porque no existe certeza de que las intérpretes regresen a México después del viaje.

Esto pese a que en la solicitud de visa, las actrices mexicanas de la película Quince entregaron toda la documentación en forma a las autoridades estadounidense en las que incluso se incluyó la invitación oficial del festival y cartas de respaldo de la productora de la cinta.

Estados Unidos niega visas a actrices mexicanas de la película Quince (Especial)

Director de Quince pide ayuda para visado de sus actrices

Ante la negación de Estados Unidos para otorgar las visas a las actrices Aminta Ireta y Greta Martí de la película Quince, su director Yossy Zagha espera poder tener ayuda de las autoridades.

Luego de que Yossy Zagha contó que mantiene la esperanza de que se pueda encontrar una solución con apoyo institucional, ya que el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediar en el caso.