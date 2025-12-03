A 10 meses del Mundial 2026 en Estados Unidos, La Casa Blanca analiza implementar redadas y otras medidas migratorias en el evento del años.

En otras ocasiones, diversos funcionarios de Estados Unidos habían señalado que si bien los visitantes son bienvenidos a la final del Mundial 2026, no deberán quedarse más allá del tiempo establecido.

Estados Unidos analiza medidas migratorias más estrictas para el Mundial 2026

El director ejecutivo del Mundial 2026 de La Casa Blanca, Andrew Giuliani, anunció este miércoles 3 de diciembre que no se descartan las redadas migratorias en el evento que tendrá lugar en Estados Unidos.

Acorde con lo señalado por el funcionario, Donald Trump no descartará nada que contribuya a la seguridad de los estadunidenses inclusive en pleno Mundial 2026, aunque se mantiene el compromiso de recibir a visitantes.

Aunado a esto, el funcionario de La Casa Blanca también emitió una advertencia para quienes busquen problemas en Estados Unidos durante el Mundial 2026, lo cual no será permitido.

Por lo que apuntó que si bien serán hospitalarios, no permitirán a aficionados problemáticos que representen un riesgo para la seguridad del Mundial 2026 y de Estados Unidos.

Criterios para solicitar visa a Estados Unidos podrían continuar igual pese al Mundial 2026

Asimismo, el funcionario de La Casa Blanca fue cuestionado sobre si los criterios para solicitar una visa de ingreso a Estados Unidos continuarían para el Mundial 2026, lo cual no aclaró.

Si bien destacó que con motivo del Mundial 2026 se agilizó el tiempo de espera, los ciudadanos de países restringidos continuarían bajo revisión exhaustiva, así como las críticas en redes sociales.

Sí señaló que cualquier persona con entrada para ver un partido tiene una cita garantizada con las autoridades migratorias de Estados Unidos aunque aseveró que “la hospitalidad y seguridad” irán de la mano.