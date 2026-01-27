Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, respaldó el boicot contra Estados Unidos en la Copa Mundial 2026 e hizo un llamado a no asistir a los partidos que se jugarán en los estadios de este país.

El expresidente de la FIFA cuestionó la conducta de Trump en torno a la migración y recomendó a los aficionados que disfruten los partidos en sus casas y no se expongan en Estados Unidos.

Joseph Blatter en su época de presidente de la FIFA. (@SeppBlatter)

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, llama a boicot contra Estados Unidos en el Mundial 2026

A través de redes sociales, Joseph Blatter respaldó el boicot contra Estados Unidos en el Mundial 2026 y lanzó un mensaje recomendando a los aficionados no visitar este país.

“Para los aficionados, solo hay un consejo: ¡manténganse alejados de Estados Unidos!” Joseph Blatter, expresidente de la FIFA

En este mensaje, Joseph Blatter citó al abogado Mark Pieth, quien señaló que con la políticas migratorias de Donald Trump, la entrada a Estados Unidos dependerá de cómo te vean los agentes.

“Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en la televisión. Y al llegar, los aficionados deben esperar que si no complacen a los oficiales, serán enviados directamente en el próximo vuelo a casa. Si tienen suerte”. Mark Pieth

Expresidente de la FIFA llama a boicot contra Estados Unidos en el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

La preocupación en la comunidad internacional de futbol respecto a Estados Unidos sigue creciendo, principalmente ante las restricciones de vuelo y la violencia de agentes de migración.

Hace un par de semanas, el gobierno de Donald Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a decenas de países, entre ellos convocados al Mundial 2026.